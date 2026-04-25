Bory Tucholskie. Szukają miejsca pochówku ofiary niemieckiej zbrodni. Reporter PR PiK z nimi

Trwa poszukiwania miejsca pochówku Franciszka Piątkowskiego/fot. Marcin Doliński
Franciszek Piątkowski to lokalny bohater, mieszkaniec Belna w gminie Jeżewo. Został zamordowany przez Niemców w październiku 1939 roku. Trwają poszukiwania miejsca jego pochówku. Z uczestnikami akcji spotkał się w lesie Marcin Doliński, reporter Polskiego Radia PiK.
- 17 października 1939 roku do rodzinnego domu Piątkowskich przyszedł niemiecki oprawca i zabrał Franciszka w głąb lasu w Belnie i tam wykonał na nim egzekucję - mówi Danuta Chodur-Eszer. - Franciszek był lokalnym bohaterem. On zginął dla nas po to, abyśmy my mogli żyć.
- Pewna rodzina z Niemiec wskazała nam, że w tym miejscu na 100 procent spoczywa Franciszek - mówi Kazimierz Woźniak, członek Stowarzyszenia Wizna 1939, prezes Fundacji Ocalić Pamięć.
Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939 dodaje: - Robimy to wszystko dla tych, którzy nie pamiętają, dla tych, którzy pamiętają, ale też dla rodzin, które wciąż czekają na informacje o swoich bliskich.
- Żaden sygnał nie jest na sto procent pewny. Jest duże prawdopodobieństwo, że może tu być znaleziony człowiek. My chcemy możliwie jak najwięcej takich miejsc odnaleźć - mówi Marcin Sochoń, wiceprezes Stowarzyszenia Wizna 1939.
O wynikach poszukiwań będziemy informować. Dodajmy, że w zeszłym roku powstał film „Las Tajemnic", w którym wspominana jest m.in. postać Franciszka Piątkowskiego.
