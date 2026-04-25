Troje dzieci i kierujący osobówką ranni w wypadku w Latkowie niedaleko Inowrocławia [aktualizacja]
Jak podali strażacy, obrażenia poszkodowanych nie są bardzo poważne, więc jest nadzieja, że całe zdarzenie zakończy się dobrze. Wcześniej z miejsca akcji odwołano helikopter LPR.
- Na zjeździe z obwodnicy Inowrocławia - to jest węzeł Latkowo, samochód osobowy wypadł z drogi i leży na boku - relacjonuje bryg. Krzysztof Ferensztajn, rzecznik inowrocławskich strażaków. - W zdarzeniu uczestniczyło pięć osób: kierowca i czworo dzieci. W wyniku zdarzenia kierujący i troje dzieci: dwóch chłopców i jedna dziewczynka zostali zabrani do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała, na dalszą diagnostykę.
- Na krajowej „15" w miejscu zdarzenia trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Blokada może potrwać ok. 2 godziny, czyli do około 14:00.
- Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.