Nie żyje 19-latka, której auto zderzyło się z ciężarówką. Do wypadku doszło 9 kwietnia

2026-04-25, 09:35 Agata Raczek/KB

Stan kobiety był tak ciężki, że do transportu wezwano śmigłowiec LPR/fot. ilustracyjna, Pixabay

Kierująca samochodem osobowym zderzyła się z ciężarówką po tym, jak nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Kobieta doznała w wypadku ciężkich obrażeń. Informację o jej śmierci potwierdza policja z Tucholi.

- 22 kwietnia do Komendy Powiatowej Policji w Tucholo wpłynęła informacja, że mimo wysiłków lekarzy, życia 19-latki nie udało się uratować - przekazała PR PiK sierż. Marta Porożyńska.



Przypomnijmy: do wypadku doszło we wsi Gołąbek na trasie Tuchola–Tleń.

Jak przekazał wówczas PR PiK kpt. Grzegorz Polok, rzecznik tucholskich strażaków, ciężarówka typu dźwig uderzyła w bok bmw od strony kierowcy. U kobiety doszło do urazów wielonarządowych. Jej stan określano jako ciężki.



