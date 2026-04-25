Nie żyje 19-latka, której auto zderzyło się z ciężarówką. Do wypadku doszło 9 kwietnia

2026-04-25, 09:35  Agata Raczek/KB
Stan kobiety był tak ciężki, że do transportu wezwano śmigłowiec LPR/fot. ilustracyjna, Pixabay

Kierująca samochodem osobowym zderzyła się z ciężarówką po tym, jak nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Kobieta doznała w wypadku ciężkich obrażeń. Informację o jej śmierci potwierdza policja z Tucholi.

- 22 kwietnia do Komendy Powiatowej Policji w Tucholo wpłynęła informacja, że mimo wysiłków lekarzy, życia 19-latki nie udało się uratować - przekazała PR PiK sierż. Marta Porożyńska.

Przypomnijmy: do wypadku doszło we wsi Gołąbek na trasie Tuchola–Tleń.
Jak przekazał wówczas PR PiK kpt. Grzegorz Polok, rzecznik tucholskich strażaków, ciężarówka typu dźwig uderzyła w bok bmw od strony kierowcy. U kobiety doszło do urazów wielonarządowych. Jej stan określano jako ciężki.

Pisaliśmy o tym: TUTAJ

Bory Tucholskie. Szukają miejsca pochówku ofiary niemieckiej zbrodni. Reporter PR PiK z nimi

Bory Tucholskie. Szukają miejsca pochówku ofiary niemieckiej zbrodni. Reporter PR PiK z nimi

2026-04-25, 12:13
Prokurator Andrzej Witkowski kwestionuje datę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Prokurator Andrzej Witkowski kwestionuje datę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

2026-04-25, 11:24
Toruń zaliczył udany sezon turystyczny. Jeden minus: Krzyżacy zapomnieli zbudować parkingi

Toruń zaliczył udany sezon turystyczny. Jeden minus: Krzyżacy „zapomnieli" zbudować parkingi

2026-04-25, 10:50
Troje dzieci i kierujący osobówką ranni w wypadku w Latkowie niedaleko Inowrocławia [aktualizacja]

Troje dzieci i kierujący osobówką ranni w wypadku w Latkowie niedaleko Inowrocławia [aktualizacja]

2026-04-25, 10:08
Pożar ciężarówki na autostradzie A1. Akcja służb trwa od godziny 3:00 [zdjęcia]

Pożar ciężarówki na autostradzie A1. Akcja służb trwa od godziny 3:00 [zdjęcia]

2026-04-25, 09:17
Przyrodnicza perełka w Borach Tucholskich zamknięta dla turystów. Powodem zachowanie ludzi

Przyrodnicza perełka w Borach Tucholskich zamknięta dla turystów. Powodem zachowanie ludzi

2026-04-25, 08:00
Torunianie protestują przeciw słupkom na starówce. Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa

Torunianie protestują przeciw słupkom na starówce. „Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa”

2026-04-24, 21:52
Patryk Jaki chciał nagrać przebieg spotkania ze studentami w budynku UMK. Uczelnia powiedziała nie

Patryk Jaki chciał nagrać przebieg spotkania ze studentami w budynku UMK. Uczelnia powiedziała „nie”

2026-04-24, 21:07
Alarm na bydgoskim lotnisku. Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru [zdjęcia]

Alarm na bydgoskim lotnisku. Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru [zdjęcia]

2026-04-24, 19:31

