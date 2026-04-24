Alarm na bydgoskim lotnisku. Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru [zdjęcia]

2026-04-24, 19:31 BN

Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy

Na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz przeprowadzono ćwiczenia służb mundurowych i ratunkowych. Scenariusz zakładał wystąpienie dwóch zdarzeń kryzysowych w tym samym czasie – wniesienia atrap materiału wybuchowego oraz pożaru w bazie paliw.

Najpierw służby otrzymały informację o wniesieniu do strefy zastrzeżonej terminala bagażu z atrapą materiału wybuchowego. W związku z zagrożeniem funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali jedną osobę.



Kolejnym elementem ćwiczenia było wtargnięcie nieuprawnionej osoby na teren bazy paliw lotniska i podpalenie cysterny. Sytuacja stwarzała potencjalne ryzyko wybuchu oraz rozległego pożaru. Informacja o zdarzeniu trafiła do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, który skierował na miejsce odpowiednie siły.



W działania zaangażowani byli policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze z podległych komisariatów. Wsparcie zapewnił także sztab policji, odpowiedzialny za koordynację przebiegu ćwiczenia oraz zabezpieczenie terenu i dróg dojazdowych.



Ćwiczenia miały na celu odwzorowanie realnych zagrożeń, takich jak ataki bombowe, sabotaż czy pożary infrastruktury krytycznej. Pozwoliły ocenić skuteczność procedur bezpieczeństwa, sprawność ewakuacji oraz poziom współpracy pomiędzy służbami.



W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego, służb lotniskowych oraz administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe.