Alarm na bydgoskim lotnisku. Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru [zdjęcia]

2026-04-24, 19:31  BN
Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy

Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy

Na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz przeprowadzono ćwiczenia służb mundurowych i ratunkowych. Scenariusz zakładał wystąpienie dwóch zdarzeń kryzysowych w tym samym czasie – wniesienia atrap materiału wybuchowego oraz pożaru w bazie paliw.

Najpierw służby otrzymały informację o wniesieniu do strefy zastrzeżonej terminala bagażu z atrapą materiału wybuchowego. W związku z zagrożeniem funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali jedną osobę.

Kolejnym elementem ćwiczenia było wtargnięcie nieuprawnionej osoby na teren bazy paliw lotniska i podpalenie cysterny. Sytuacja stwarzała potencjalne ryzyko wybuchu oraz rozległego pożaru. Informacja o zdarzeniu trafiła do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, który skierował na miejsce odpowiednie siły.

W działania zaangażowani byli policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze z podległych komisariatów. Wsparcie zapewnił także sztab policji, odpowiedzialny za koordynację przebiegu ćwiczenia oraz zabezpieczenie terenu i dróg dojazdowych.

Ćwiczenia miały na celu odwzorowanie realnych zagrożeń, takich jak ataki bombowe, sabotaż czy pożary infrastruktury krytycznej. Pozwoliły ocenić skuteczność procedur bezpieczeństwa, sprawność ewakuacji oraz poziom współpracy pomiędzy służbami.

W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego, służb lotniskowych oraz administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe.

Bydgoszcz
Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy Służby ćwiczyły scenariusz zagrożenia bombowego i pożaru na bydgoskim lotnisku/fot. KMP w Bydgoszczy

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę