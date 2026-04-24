Drażniący zapach w jednym z budynków przy ul. Garbary w Bydgoszczy. Ustalenia straży pożarnej

2026-04-24, 17:18 Tatiana Adonis/BN

Drażniący zapach w jednym z budynków przy ul. Garbary w Bydgoszczy/fot. Kamil Bzdzian

Dokuczliwa woń była wyczuwalna w okolicach klatki schodowej, lokali użytkowych i parkingu podziemnego przy ul. Garbary w Bydgoszczy. Do akcji wkroczyli strażacy, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Bydgoszczy i Torunia.

- Nie stwierdziliśmy występowania jakichkolwiek zagrożeń pod kątem substancji toksycznych, natomiast faktycznie ten drażniący zapach występował - mówi Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Wszystkimi urządzeniami, którymi dysponują obydwie grupy specjalistyczne dokładnie sprawdziliśmy budynek. Przeprowadzone zostało odkażanie głównie klatki schodowej, gdzie ten zapach był przez zgłaszających wyczuwalny - dodaje.



Po oczyszczeniu i przewietrzeniu klatki schodowej lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań. Wiadomo, że z powodu drażniącego zapachu nikt nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Nie wiadomo co mogło być źródłem dokuczliwej woni. Strażacy nie stwierdzili żadnych zanieczyszczeń w sprawdzanych pomieszczeniach.