Potrącenie pieszego. Wszedł na pasy u zbiegu ulic Gdańskiej i Cieszkowskiego [aktualizacja]

2026-04-24, 13:41 Sława Skibińska-Dmitruk, Katarzyna Bogucka/KB

Potrącenie pieszego na przejściu w Bydgoszczy/fot. Katarzyna Bogucka

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy ok. godz. 13:00. Jak mówi świadek wypadku, mężczyzna był na pasach, gdy nagle uderzył w niego dostawczak firmy kurierskiej.

- Pan w wieku 40-50 lat wszedł na przejście. I nie wiem, jak ten kierowca dostawczaka to zrobił, że go nie widział. Wjechał w tego pieszego tak, że ten pan aż za to przejście dosłownie odleciał i uderzył się w tył głowy. Kierowca to młody człowiek. Poszkodowany po tym uderzeniu usiadł sam. Jakiś pan pomógł mu wstać, posadził go na chodniku. Czekał aż przyjedzie karetka - to głos świadka zdarzenia.



Jak ustaliło PR PiK, poszkodowany mężczyzna w wieku 47 lat jest w szpitalu. Na razie nie wiadomo w jakim jest stanie. Kierowca był trzeźwy i to on ponosi winę za wypadek. Pieszy poruszał się prawidłowo po pasach, kiedy uderzył w niego samochód.



Policja ustala przyczyny zdarzenia.