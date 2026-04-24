Potrącenie pieszego. Wszedł na pasy u zbiegu ulic Gdańskiej i Cieszkowskiego

Potrącenie pieszego na przejściu w Bydgoszczy/fot. Katarzyna Bogucka

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy ok. godz. 13:00. Jak mówi świadek wypadku, mężczyzna był na pasach, gdy nagle uderzył w niego dostawczak firmy kurierskiej.

- Pan w wieku 40-50 lat wszedł na przejście. I nie wiem, jak ten kierowca dostawczaka to zrobił, że go nie widział. Wjechał w tego pieszego tak, że ten pan aż za to przejście dosłownie odleciał i uderzył się w tył głowy. Kierowca to młody człowiek. Poszkodowany po tym uderzeniu usiadł sam. Jakiś pan pomógł mu wstać, posadził go na chodniku. Czekał aż przyjedzie karetka - to głos świadka zdarzenia.



Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest potrącony pieszy. Policja ustala przyczyny wypadku.