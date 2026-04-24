Czy pobiją rekord 70 tysięcy kilometrów? Podczas tej akcji o autyzmie rozmawia się w ruchu!

2026-04-24, 15:41 Radosław Jagieła/KB

Rozpoczęła się siódma edycja akcji „Nakręć kilometry razem z nami. Przyjaźnie dla autyzmu”/fot. materiały organizatorów

Rozpoczęła się siódma edycja wydarzenia pt. „Nakręć kilometry razem z nami. Przyjaźnie dla autyzmu”. Akcję organizuje Zespół Szkół nr 3 we Włocławku.

- Jesteśmy placówką specjalną, uczęszczają tu również dzieci ze spektrum autyzmu. 7 lat temu w sercach i głowach naszych nauczycieli zrodził się pewien pomysł, ażeby właśnie w kwietniu zorganizować biegi dedykowane osobom ze spektrum autyzmu.



- Podczas naszego magicznego weekendu, czyli od 24 do 26 kwietnia, wystarczy podjąć jakąś aktywność fizyczną, tak naprawdę nieważne jaką. Musimy zliczyć wszystkie te kilometry w odpowiedniej aplikacji. Robimy screena, czyli zrzut ekranu, i odpowiednie kilometry z tym screenem wrzucamy na nasz Facebook szkolny - mówiły: Ewa Fol, Katarzyna Szeler i Karolina Korpalska – organizatorki akcji z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku.



Organizatorzy chcą pobić ubiegłoroczny rekord, czyli blisko 70 tysięcy kilometrów. Jeśli się uda, szkoła doposaży swoją placówkę w specjalistyczne fotele wyciszające dla uczniów, w tym osób ze spektrum autyzmu.