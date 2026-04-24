Dwie nietrzeźwe kobiety zatrzymane przez aleksandrowską policję. Jedna wjechała na schody [zdjęcia]

Pierwsza z zatrzymanych miała 3 promile alkoholu w organizmie. Druga zakończyła jazdę, zjeżdżając ze schodów na bulwarze w Nieszawie. O pijanych kierujących zawiadomili policję świadkowie.

W czwartek godziny 16.00 do KPP w Aleksandrowie Kujawskim zadzwonił zaniepokojony świadek, który zauważył kobietę wysiadającą z pojazdu marki Kia. Podejrzewał, że jest pod wpływem alkoholu. Kierująca uderzyła w słupek drogowy, wysiadła z pojazdu, ale po chwili kontynuowała jazdę. Policjanci szybko namierzyli samochód, którym się poruszała. Badanie alkomatem wykazało 3 promila alkoholu w jej organizmie.



O dużym szczęściu może mówić 55-latka, która straciła panowanie nad kierownicą i zjechała ze schodów na bulwarze w Nieszawie. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście nie odniosła obrażeń.



Kobiety straciły prawo jazdy a za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.