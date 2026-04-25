Przyrodnicza perełka w Borach Tucholskich zamknięta dla turystów. Powodem zachowanie ludzi
Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno w Borach Tucholskich we Wdeckim Parku Krajobrazowym zamknięty dla turystów - ustalił Marcin Doliński, reporter Polskiego Radia PiK. Wszystko przez nieodpowiedzialne zachowanie ludzi.
To było kultowe miejsce wśród turystów. Woda potrafiła być tam tak przejrzysta, jak w Adriatyku, jednak miarka się przebrała. Rezerwat Piaseczno jest zamknięty dla turystów.
- Nasze perełki, rezerwaty przyrody, w tym sztandarowe Jezioro Piaseczno, czyli obiekt, gdzie mamy wodę o pierwszym stopniu czystości został obiektem, który masowo odwiedzany nagle zaczął tracić swoje wartości przez śmieci, które zaczęły się tam pojawiać oraz nieodpowiednie zachowanie, jak rozpalanie ognisk czy grilli jednorazowych - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Dla nas ta ochrona jest priorytetem i musiały zostać podjęte pewne, dla niektórych drastyczne, działania - dodaje.
Szlak przyrodniczo-edukacyjny zamknięty jest do 30 września.