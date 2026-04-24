Policyjny pościg za sklepowym złodziejem. Nie zatrzymały go nawet strzały w koła

2026-04-24, 11:41 Marcin Glapiak/KB

Padły strzały ostrzegawcze, później w koła, ale i to nie zatrzymało uciekiniera/Fot. ilustracyjna /Pixabay.com

Sensacyjne sceny rozegrały się w czwartek wieczorem na skwerze handlowym przy ul. Laubitza w Inowrocławiu. Zaczęło się od zakupów, za które klient nie zapłacił. Policjanci puścili się za nim w pościg. Padły strzały ostrzegawcze, później strzały w koła...

W czwartek około godziny 19.00 policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, prowadzący czynności w Inowrocławiu, zauważyli dziwnie zachowującego się mężczyznę, który właśnie wychodził ze sklepu.





Funkcjonariusze zapytali kasjerkę, czy ów mężczyzna zapłacił za zakupy. Okazało się, że nie. Mundurowi ruszyli za złodziejem i wtedy rozegrała się cała akcja . Złodziej już pakował skradziony towar do samochodu. Jeden z funkcjonariuszy podbiegł do drzwi od strony kierowcy, otworzył je i poinformował, że jest policjantem. Wtedy kierowca gwałtownie zatrzasnął drzwi i odjechał, powodując upadek funkcjonariusza .





Kierujący zaczął wykonywać niebezpieczne manewry, dlatego policjant najpierw oddał strzał ostrzegawczy z broni służbowej, a następnie kilka strzałów w kierunku kół pojazdu , próbując go unieruchomić. Mimo to kierowcy udało się odjechać.





O zdarzeniu natychmiast powiadomiono inne patrole. Funkcjonariusze odnaleźli porzucony samochód na terenie ogródków działkowych. Po jakimś czasie udało się zatrzymać dwóch mężczyzn: 29-latka, który kierował pojazdem, oraz 41-latka, który dokonał kradzieży.





Mężczyźni przebywają w inowrocławskim areszcie, trwają poszukiwania trzeciej osoby, która siedziała w aucie.





