Kapibara Gerald się odnalazła! Uciekiniera szukali od wtorku strażacy, wykorzystano drony

Po czterech dniach kapibara Gerald wróciła do domu. Zaginęła we wtorek w Mgowie - w powiecie wąbrzeskim. Zwierzę uciekło z „Farmy Victorii" - gdzie powstaje mini zoo - i... spacerowało w promieniu 2 km od farmy.

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK właściciel obiektu i zwierząt Paweł Kaliszewski, do poszukiwań wykorzystano drony i lunety termowizyjne. Na miejscu działali też strażacy. W piątek przed godziną 9:00 właściciel dostał telefon od pracowników Urzędu Gminy Płużnica, którzy zauważyli zwierzę przy pobliskim stawie.



Kapibarę udało się złapać - jest cała i zdrowa.



