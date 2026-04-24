Aż 47 pożarów lasu w regionie od początku roku! W dwóch nadleśnictwach najwięcej. Przypadek?

2026-04-24, 12:21 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pożar lasu we wsi Olek. Ogień pojawił się w bardzo trudno dostępnym miejscu, na szczęście dzięki podleśniczemu z miejscowości Głęboczek udało się go zlokalizować/ Foto M.Nowak/OSP Tur/Facebook

Pożary objęły teren o powierzchni ponad 9 hektarów. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie nadleśnictw Włocławek i Dobrzejewice. Leśnicy podejrzewają, że nie nie przypadek i apelują o pomoc.

- Mamy podejrzenia i podstawy, by sądzić, że wiele z tych pożarów powstało nie tylko przez ludzką nieuwagę czy nieostrożność, ale jest efektem celowego działania - mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Dlatego apelujemy do państwa: jeżeli macie jakieś informacje bądź podejrzenia, czy wiadomości na temat tych zdarzeń, to bardzo prosimy o zgłoszenie ich policji lub Służbie Leśnej. Każda informacja może okazać się cenna, a po jej zweryfikowaniu, sprawdzeniu i połączeniu z innymi informacjami, w których posiadaniu już jest policja, może nam pozwolić określić i wskazać ewentualnego sprawcę bądź sprawców tych podpaleń.



W ostatnich dniach płonęły lasy w Dzikowie niedaleko Torunia oraz w okolicach Świecia, Włocławka i Białych Błot.