Kwiaciarnie wreszcie wróciły na bydgoski Plac Wolności. Zobaczcie nowe pawilony! [zdjęcia]

2026-04-24, 09:27  Izabela Langner/KB
W nocy z czwartku na piątek na Plac Wolności przewieziono pierwsze pawilony kwiaciarni i rozpoczął się ich montaż na przygotowanych wcześniej fundamentach/fot. Izabela Langner

W nocy rozpoczął się montaż konstrukcji pawilonów kwiaciarni. To jeden z ostatnich etapów prac przy rewitalizacji reprezentacyjnego miejsca Bydgoszczy. Finał remontu jest zapowiadany na lipiec.

W nocy z czwartku na piątek na Plac Wolności przewieziono pierwsze pawilony kwiaciarni i rozpoczął się ich montaż na przygotowanych wcześniej fundamentach. Pięć stylowych kwiaciarni stanie w sąsiedztwie wejścia do kościoła.

Jak informuje bydgoski ratusz, pawilony są wykonane na stalowej konstrukcji. Jeden obiekt zajmuje powierzchnię nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowa i dwie boczne otrzymają przeszkloną formę, co ułatwi eksponowanie kwiatów i roślin. Na przeszkleniach znajdą się zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej architektury neogotyckiej. Kopertowy dach posiada dodatkowo ozdobną kopułę z dekoracyjnymi łukami. Pawilony wyposażone są w klimatyzację i rolety. Montaż wszystkich elementów, podłączenie mediów i odbiory zakończą się przed wakacjami.

Warto podkreślić, że wygląd pawilonów to efekt szerokiej współpracy i konsultacji. Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała dla kwiaciarni projekt przygotowany przez Sylwię Młynek z Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Bydgoskiej.

  • Miasto wybudowało 5 pawilonów na własny koszt, uzgodniono z osobami prowadzącymi handel, które obiekty przez kogo będą dzierżawione.
Niżej sonda Izabeli Langner wśród Bydgoszczan.

  • W ostatnich tygodniach rozpoczęto wykonywanie modernizacji jezdni Placu Wolności i fragmentu ul. Gimnazjalnej.
  • Po głębokim korytowaniu, układane są pierwsze warstwy konstrukcyjne. Prace realizowane są w sposób zapewniający możliwość dojazdu do kamienic.
  • Powstaje wyniesione skrzyżowanie u zbiegu z ulicą Gimnazjalną.
  • Kontynuowane są prace przy nawierzchni placu. Większość jest już gotowa.
  • Ukończony został nowy ogród z zegarem słonecznym w miejscu dawnego postoju taxi.
  • Wcześniej zrealizowany został program nasadzeń drzew i krzewów w pozostałej części placu. Łącznie to 21 drzew i setki mniejszych roślin (bylin i krzewów).
  • Wykonawca firma Strabag deklaruje zakończenie wszystkich prac przy rewitalizacji placu w lipcu bieżącego roku.
  • Firma już wcześniej wnioskowała o wydłużenie czasu niezbędnego na realizację robót m.in. ze względu na trwające na placu prace na zlecenie Polskiej Spółki Gazowniczej, konieczność dogęszczenie gruntu nad zbiornikami MWIK i niesprzyjające warunki pogodowe.
źr. bydgoszcz.pl

Mieszkańców pytała Izabela Langner

