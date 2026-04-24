Kwiaciarnie wreszcie wróciły na bydgoski Plac Wolności. Zobaczcie nowe pawilony! [zdjęcia]

W nocy z czwartku na piątek na Plac Wolności przewieziono pierwsze pawilony kwiaciarni i rozpoczął się ich montaż na przygotowanych wcześniej fundamentach/fot. Izabela Langner
W nocy rozpoczął się montaż konstrukcji pawilonów kwiaciarni. To jeden z ostatnich etapów prac przy rewitalizacji reprezentacyjnego miejsca Bydgoszczy. Finał remontu jest zapowiadany na lipiec.
W nocy z czwartku na piątek na Plac Wolności przewieziono pierwsze pawilony kwiaciarni i rozpoczął się ich montaż na przygotowanych wcześniej fundamentach. Pięć stylowych kwiaciarni stanie w sąsiedztwie wejścia do kościoła.
Jak informuje bydgoski ratusz, pawilony są wykonane na stalowej konstrukcji. Jeden obiekt zajmuje powierzchnię nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowa i dwie boczne otrzymają przeszkloną formę, co ułatwi eksponowanie kwiatów i roślin. Na przeszkleniach znajdą się zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej architektury neogotyckiej. Kopertowy dach posiada dodatkowo ozdobną kopułę z dekoracyjnymi łukami. Pawilony wyposażone są w klimatyzację i rolety. Montaż wszystkich elementów, podłączenie mediów i odbiory zakończą się przed wakacjami.
Warto podkreślić, że wygląd pawilonów to efekt szerokiej współpracy i konsultacji. Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała dla kwiaciarni projekt przygotowany przez Sylwię Młynek z Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Bydgoskiej.
Miasto wybudowało 5 pawilonów na własny koszt, uzgodniono z osobami prowadzącymi handel, które obiekty przez kogo będą dzierżawione.
Niżej sonda Izabeli Langner wśród Bydgoszczan.
W ostatnich tygodniach rozpoczęto wykonywanie modernizacji jezdni Placu Wolności i fragmentu ul. Gimnazjalnej.
Po głębokim korytowaniu, układane są pierwsze warstwy konstrukcyjne. Prace realizowane są w sposób zapewniający możliwość dojazdu do kamienic.
Powstaje wyniesione skrzyżowanie u zbiegu z ulicą Gimnazjalną.
Kontynuowane są prace przy nawierzchni placu. Większość jest już gotowa.
Ukończony został nowy ogród z zegarem słonecznym w miejscu dawnego postoju taxi.
Wcześniej zrealizowany został program nasadzeń drzew i krzewów w pozostałej części placu. Łącznie to 21 drzew i setki mniejszych roślin (bylin i krzewów).
Wykonawca firma Strabag deklaruje zakończenie wszystkich prac przy rewitalizacji placu w lipcu bieżącego roku.
Firma już wcześniej wnioskowała o wydłużenie czasu niezbędnego na realizację robót m.in. ze względu na trwające na placu prace na zlecenie Polskiej Spółki Gazowniczej, konieczność dogęszczenie gruntu nad zbiornikami MWIK i niesprzyjające warunki pogodowe.
