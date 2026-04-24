Nie dają się wypchnąć „z gniazda" - z różnych powodów. Dorosłe dzieci przy rodzicach [Temat Tygodnia]

2026-04-24, 10:14 Monika Kaczyńska/KB

Wśród gniazdowników przeważają mężczyźni – stanowią ok. 60% tej grupy. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W tym tygodniu na antenie PR PiK mówimy o kryzysie demograficznym. Jednym ze współczesnych wyzwań jest pokolenie tzw. gniazdowników. To osoby między 25 a 34 rokiem życia, które nie zakładają rodzin, nie mają dzieci i mieszkają z rodzicami. W Polsce jest 2 miliony takich osób.

- Może nie mają mieszkania, może jest to jakieś wygodnictwo, a tylko nazywa się to gniazdownictwem. To zjawisko w innych krajach też występuje, bo wiemy, że w Italii są gniazdownicy, ale w Polsce jest to niewątpliwie wyzwanie. Trend był, z tym że nie w takiej skali. Tę ludność należałoby też w jakiś sposób zagospodarować, tymczasem niektórzy gniazdownicy nie mają pracy, dobrze im żyć z rodzicami, mieszkają u rodziców, czynszu za zamieszkanie nie płacą. I nie mówię, że to jest pokolenie, które żeruje na kimś, bo nie wszyscy tak postępują, ale są też tacy właśnie - mówiła prof. Daniela Szymańska z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Więcej na temat kryzysu demograficznego w Polsce piszemy: TUTAJ