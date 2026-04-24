Seria kradzieży i oszustw w Więcborku. 40-latek zatrzymany, grozi mu do 8 lat więzienia

2026-04-24, 08:10  BN
40-latkowi postawiono w sumie pięć zarzutów/fot. KPP w Sępólnie Krajeńskim

Policjanci z Sępólna Krajeńskiego zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu złotowskiego, który odpowie za serię przestępstw przeciwko mieniu na terenie Więcborka (pow. sępoleński). Mężczyzna ma na koncie kradzieże, oszustwa oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Sprawa zaczęła się w marcu, gdy w jednej z drogerii skradziono markowe perfumy. Jak ustalili śledczy, sprawca działał kilkukrotnie w podobny sposób, wynosząc towar o łącznej wartości ponad 900 złotych.

To jednak nie wszystko. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna dopuścił się także dwóch oszustw. Podszywając się pod pracownika instytucji, pobrał towar od firmy budowlanej i nie zapłacił za niego. W tym przypadku straty przekroczyły 2 600 złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu pięciu zarzutów – dotyczących kradzieży, oszustw oraz naruszenia sądowego zakazu.

Jak ustalili funkcjonariusze, 40-latek dwukrotnie kierował samochodem mimo obowiązującego zakazu. Za to również usłyszał zarzuty. W sumie mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

