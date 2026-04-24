Populacja Włocławka do 2060 roku zmniejszy się o 30 tysięcy osób - prognozuje GUS

2026-04-24, 07:07  Radosław Jagieła/BN
Włocławek/fot. Artur Czachowski/Wikipedia

Włocławek to trzecie miasto pod względem ludności w naszym regionie – żyje tutaj ponad 91 tysięcy osób. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do 2060 roku będzie ich nawet o 30 tysięcy mniej niż obecnie.

To jeden z największych planowanych spadków w regionie. Włocławscy urzędnicy próbują przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi. - Patrząc na mieszkalnictwo, m.in. w kategoriach przyznawania punktów starania się o mieszkania na tani wynajem jest zapis o tym, że to młodzi do 35. roku życia dostają dodatkowe punkty - mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Miasta Włocławek. - To jest taka zachęta, żeby tutaj młodzi próbowali rozpoczynać swoje dojrzałe czy rodzinne życie - dodaje.

Można też skorzystać z oferty programu MTBS. - Przewiduje on wynajem mieszkania, ale z dojściem do własności czy chociażby możliwość wynajmu mieszkań do samodzielnego remontu - informuje Jakub Sztejnwald.

Spadek liczby mieszkańców obejmie też Grudziądz. Według prognoz demograficznych, około 2060 roku zarówno Włocławek, jak i Grudziądz będą miały około 60 tysięcy osób. Jeśli tak się stanie, będzie to wynik niższy niż obecna populacja Inowrocławia – piątego miasta w regionie.

Mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Miasta Włocławek

