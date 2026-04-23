Rosyjskie wojsko zamknęło Polaka. Ukraińcy dominują w powietrzu [Wieści ze Wschodu]

2026-04-23, 21:16  Michał Słobodzian/BN
Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Rosjanie są w coraz trudniejszej sytuacji na froncie. Jak podkreślają eksperci wojskowi, Moskwa pod względem taktyki i jakości sprzętu ustępuje wojskom ukraińskim. Czy to oznacza, że w wojnie może nastąpić przełom? W nowym odcinku „Wieści ze Wschodu” na antenie Polskiego Radia PiK była też mowa o Polaku zamkniętym przez Rosjan w więzieniu.

- Chyba jeszcze trochę za wcześnie, by mówić o przełomie - uważa Maciej Jastrzębski, znawca Rosji, Białorusi i Ukrainy. - Jest dużo otwartych frontów, ale armia ukraińska przeważa technologicznie nad rosyjską w powietrzu - dodaje.

Jak mówi ekspert Polskiego Radia, Rosjanie nie potrafią sobie poradzić zestrzeliwaniem ukraińskich dronów. - Doszło już nawet do takiej sytuacji, że Ukraińcy zaczynają wystrzeliwać w kierunku Federacji Rosyjskiej drony, które potrafią unikać ognia, przeciwlotniczych działek czy karabinów maszynowych. Do tego dochodzi także niszczenie przez Ukraińców terminali naftowych - informuje Maciej Jastrzębski.

Rosjanie skazali 47-letniego Polaka pochodzącego z Mielca na 13 lat więzienia za walkę po stronie Ukrainy. Czy strona polska ma jakieś możliwości interwencji w sprawie uwolnienia rodaka? - Nie wiem, czy w ogóle nasz kraj jest zainteresowany tym, żeby rozdmuchiwać tę sytuację - uważa znawca Wschodu. - Ta sytuacja nie jest do końca jasna. Służby konsularne wyjaśniają ją, bo z różnych źródeł dowiadujemy się, że ten człowiek został zatrzymany, że miał przejść na stronę Rosjan, że najpierw walczył po stronie ukraińskiej, że w ogóle pojechał na front dlatego, że zakochał się w Ukraince, więc to są różne szalone opowieści, które nie do końca mogą być prawdziwe - dodaje.

Maciej Jastrzębski twierdzi, że historie taka, jak ta, stają się narzędziem w rękach rosyjskiej propagandy. - Po to, żeby pokazać, że złapaliśmy [Rosjanie - przyp. red.] polskiego najemnika, który służył w armii ukraińskiej i każdego spotka taki los, jak jego. My nikogo nie zabijamy, ale wsadzamy do łagru - mówi.

„Wieści ze Wschodu” z 23 kwietnia 2026

Region

Toruńska szkoła z tradycjami olimpijskimi obchodzi święto. Na miejscu polscy olimpijczycy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 19:29
2026-04-23, 18:38
2026-04-23, 17:42
2026-04-23, 16:59
2026-04-23, 15:43
2026-04-23, 13:37
2026-04-23, 12:44
2026-04-23, 12:08
2026-04-23, 11:13

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę