Toruńska szkoła z tradycjami olimpijskimi obchodzi święto. Na miejscu polscy olimpijczycy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 19:29  Michał Zaręba/BN
Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu obchodzi święto nadania placówce imienia Polskich Olimpijczyków/fot. Michał Zaręba

Od nadania imienia Polskich Olimpijczyków sport stał się tu codziennością. Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu obchodziła swoje święto. Udział wzięli polscy olimpijczycy - m.in. łyżwiarka figurowa Jekatierina Kurakowa oraz wioślarz Sławomir Kruszkowski.

To wydarzenie od kliku lat pokazuje, że nauka oraz aktywność fizyczna mogą iść w parze. Podczas uroczystości odsłonięto mural z symbolami szkoły.

- To jest naprawdę wielki szacunek i jestem niezmiernie wdzięczna, że już drugi rok z rzędu nas tu zapraszają - mówi Jekatierina Kurakowa, uczestniczka tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. - Warto codziennie pracować, by zakwalifikować się na olimpiadę - dodaje.

Sławomir Kruszkowski, olimpijczyk z Sidney 2000, Aten 2004 i Pekinu 2008 cieszy się, że sportowcy tacy, jak on mogą przekazywać młodym chęć do uprawiania sportu. - Z reguły patroni to są osoby, które już odeszły, a my jesteśmy tu i teraz i te dzieciaki tym żyją - dodaje.

Pierwsza uroczystość z okazji nadania szkole patrona odbyła się 23 kwietnia 2018 roku. Wtedy placówkę odwiedziła m.in. wybitna lekkoatletka Irena Szewińska, wielokrotna medalistka olimpijska.

Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu obchodzi święto nadania placówce imienia Polskich Olimpijczyków

Relacja Michała Zaręby

Odsłonięcie muralu

Toruń
