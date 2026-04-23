Sprawdzian z pierwszej pomocy w Toruniu. Odbyły się mistrzostwa PCK [zdjęcia]

2026-04-23, 17:42  Monika Kaczyńska/BN
32. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża odbyły się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Pomoc poszkodowanym motocyklistom, osobie z padaczką i duszącej się seniorce z astmą - z takimi zadaniami musieli zmierzyć się uczestnicy 32. Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wzięły w nich udział młodzieżowe zespoły z toruńskich szkół. Sprawdzali opanowanie stresu, pracę zespołową i szybkie podejmowanie decyzji.

Reporterka Polskiego Radia PiK Monika Kaczyńska zapytała uczestników, jak im poszło. - Było ciekawie, ale nie wiedzieliśmy, co nas czeka - usłyszała nasza dziennikarka. - Mieliśmy wypadek motocyklowy, ja dostałem złamanie otwarte, a kolega miał utratę ręki. Staraliśmy się dawać krótkie komendy i jak najlepiej pomóc poszkodowanym - dodali uczestnicy mistrzostw.

W mistrzostwach wzięły udział cztery drużyny.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
