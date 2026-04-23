Sprawdzian z pierwszej pomocy w Toruniu. Odbyły się mistrzostwa PCK [zdjęcia]
Pomoc poszkodowanym motocyklistom, osobie z padaczką i duszącej się seniorce z astmą - z takimi zadaniami musieli zmierzyć się uczestnicy 32. Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wzięły w nich udział młodzieżowe zespoły z toruńskich szkół. Sprawdzali opanowanie stresu, pracę zespołową i szybkie podejmowanie decyzji.
Reporterka Polskiego Radia PiK Monika Kaczyńska zapytała uczestników, jak im poszło. - Było ciekawie, ale nie wiedzieliśmy, co nas czeka - usłyszała nasza dziennikarka. - Mieliśmy wypadek motocyklowy, ja dostałem złamanie otwarte, a kolega miał utratę ręki. Staraliśmy się dawać krótkie komendy i jak najlepiej pomóc poszkodowanym - dodali uczestnicy mistrzostw.
W mistrzostwach wzięły udział cztery drużyny.