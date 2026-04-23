Blisko 80 tysięcy osób pożegnaliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat w naszym regionie [Temat Tygodnia]
W latach 2020-2025 w naszym regionie zmarło prawie 80 tysięcy osób. Niemalże 32 tysiące osób, które odeszły w tym czasie, mieszkały w Bydgoszczy - wynika ze statystyk w regionalnych Urzędach Stanu Cywilnego.
O połowę mniej ludzi niż w grodzie nad Brdą pożegnaliśmy w analogicznym okresie w Toruniu. Z kolei średnio po ponad 10 tysięcy pogrzebów było we Włocławku i Grudziądzu.
Najwięcej, bo 6183 osoby odeszły w 2021 roku w Bydgoszczy. Wzrost zgonów notował wówczas także Toruń, Grudziądz i Włocławek, ale zaznaczyć trzeba, że był to czas pandemii COVID-19.
Statystycznie jednak najczęstszą przyczyną śmierci były choroby układu krążenia i nowotwory. - Choroby układu krążenia to ponad 6700 przypadków, a nowotwory to ponad 6500 zgonów. Te dwie grupy odpowiadają za ponad 60 proc. wszystkich zgonów w województwie kujawsko-pomorskim - informuje w rozmowie z PR PiK Małgorzata Górka, kierownik kujawsko-pomorskiego ośrodka badań przy Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
Pocieszać może jednak fakt, że statystycznie żyjemy coraz dłużej. - W 2024 roku mężczyzna dożywał średnio wieku 74,5 roku, a kobieta - 82 lat - dodaje Małgorzata Górka.
|Zgony
|Bydgoszcz
|Grudziądz
|Inowrocław
|Toruń
|Włocławek
|2020
|5581
|1990
|1536
|2804
|2024
|2021
|6183
|2272
|1524
|3150
|2128
|2022
|5399
|1725
|1445
|2862
|1885
|2023
|4981
|1558
|1396
|2567
|1868
|2024
|4979
|1583
|1351
|2510
|1804
|2025
|5126
|1554
|1381
|2651
|1944
|Suma
|32 249
|10 682
|8606
|16 544
|11 653
Ogółem: 79 734 aktów zgonów w latach 2020-2025.