Blisko 80 tysięcy osób pożegnaliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat w naszym regionie [Temat Tygodnia]

2026-04-23, 18:38  Mariusz Luda/BN
Blisko 80 tysięcy osób pożegnaliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Blisko 80 tysięcy osób pożegnaliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjna

W latach 2020-2025 w naszym regionie zmarło prawie 80 tysięcy osób. Niemalże 32 tysiące osób, które odeszły w tym czasie, mieszkały w Bydgoszczy - wynika ze statystyk w regionalnych Urzędach Stanu Cywilnego.

O połowę mniej ludzi niż w grodzie nad Brdą pożegnaliśmy w analogicznym okresie w Toruniu. Z kolei średnio po ponad 10 tysięcy pogrzebów było we Włocławku i Grudziądzu.

Najwięcej, bo 6183 osoby odeszły w 2021 roku w Bydgoszczy. Wzrost zgonów notował wówczas także Toruń, Grudziądz i Włocławek, ale zaznaczyć trzeba, że był to czas pandemii COVID-19.

Statystycznie jednak najczęstszą przyczyną śmierci były choroby układu krążenia i nowotwory. - Choroby układu krążenia to ponad 6700 przypadków, a nowotwory to ponad 6500 zgonów. Te dwie grupy odpowiadają za ponad 60 proc. wszystkich zgonów w województwie kujawsko-pomorskim - informuje w rozmowie z PR PiK Małgorzata Górka, kierownik kujawsko-pomorskiego ośrodka badań przy Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Pocieszać może jednak fakt, że statystycznie żyjemy coraz dłużej. - W 2024 roku mężczyzna dożywał średnio wieku 74,5 roku, a kobieta - 82 lat - dodaje Małgorzata Górka.

Zgony Bydgoszcz Grudziądz Inowrocław Toruń Włocławek
2020 5581 1990 1536 2804 2024
2021 6183 2272 1524 3150 2128
2022 5399 1725 1445 2862 1885
2023 4981 1558 1396 2567 1868
2024 4979 1583 1351 2510 1804
2025 5126 1554 1381 2651 1944
Suma 32 249 10 682 8606 16 544 11 653

Ogółem: 79 734 aktów zgonów w latach 2020-2025.

Relacja Mariusza Ludy

Rosyjskie wojsko zamknęło Polaka. Ukraińcy dominują w powietrzu [Wieści ze Wschodu]

2026-04-23, 21:16

2026-04-23, 21:16
Toruńska szkoła z tradycjami olimpijskimi obchodzi święto. Na miejscu polscy olimpijczycy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 19:29

2026-04-23, 19:29
Sprawdzian z pierwszej pomocy w Toruniu. Odbyły się mistrzostwa PCK [zdjęcia]

2026-04-23, 17:42

2026-04-23, 17:42
Nowy sprzęt dla regionalnej policji. Łodzie i dron trafiły do funkcjonariuszy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 16:59

2026-04-23, 16:59
Karta zniżek dla mieszkańców. Grudziądz przedstawił założenia miejskiej akcji

2026-04-23, 15:43

2026-04-23, 15:43
Jak rozwinąć Wiślaną Trasę Rowerową w regionie Plany są, efektem może być większa liczba turystów

2026-04-23, 13:37

2026-04-23, 13:37
Świadek ataku na Rubinkowie uhonorowany. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo

2026-04-23, 12:44

2026-04-23, 12:44
Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie. Firma zgłosiła upadłość, pracę straci 51 osób

2026-04-23, 12:08

2026-04-23, 12:08
Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. Podatnik zyska cztery tysiące złotych

2026-04-23, 11:13

2026-04-23, 11:13

