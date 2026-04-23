Blisko 80 tysięcy osób pożegnaliśmy w ciągu ostatnich sześciu lat w naszym regionie [Temat Tygodnia]

2026-04-23, 18:38 Mariusz Luda/BN

W latach 2020-2025 w naszym regionie zmarło prawie 80 tysięcy osób. Niemalże 32 tysiące osób, które odeszły w tym czasie, mieszkały w Bydgoszczy - wynika ze statystyk w regionalnych Urzędach Stanu Cywilnego.

O połowę mniej ludzi niż w grodzie nad Brdą pożegnaliśmy w analogicznym okresie w Toruniu. Z kolei średnio po ponad 10 tysięcy pogrzebów było we Włocławku i Grudziądzu.



Najwięcej, bo 6183 osoby odeszły w 2021 roku w Bydgoszczy. Wzrost zgonów notował wówczas także Toruń, Grudziądz i Włocławek, ale zaznaczyć trzeba, że był to czas pandemii COVID-19.



Statystycznie jednak najczęstszą przyczyną śmierci były choroby układu krążenia i nowotwory. - Choroby układu krążenia to ponad 6700 przypadków, a nowotwory to ponad 6500 zgonów. Te dwie grupy odpowiadają za ponad 60 proc. wszystkich zgonów w województwie kujawsko-pomorskim - informuje w rozmowie z PR PiK Małgorzata Górka, kierownik kujawsko-pomorskiego ośrodka badań przy Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.



Pocieszać może jednak fakt, że statystycznie żyjemy coraz dłużej. - W 2024 roku mężczyzna dożywał średnio wieku 74,5 roku, a kobieta - 82 lat - dodaje Małgorzata Górka.





Zgony Bydgoszcz Grudziądz Inowrocław Toruń Włocławek 2020 5581 1990 1536 2804 2024 2021 6183 2272 1524 3150 2128 2022 5399 1725 1445 2862 1885 2023 4981 1558 1396 2567 1868 2024 4979 1583 1351 2510 1804 2025 5126 1554 1381 2651 1944 Suma 32 249 10 682 8606 16 544 11 653