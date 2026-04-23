Karta zniżek dla mieszkańców. Grudziądz przedstawił założenia miejskiej akcji

2026-04-23, 15:43  Marcin Doliński/PG
Przy mikrofonie prezydent Grudziądza Maciej Glamowski/fot. Marcin Doliński

Zniżki w sklepach, restauracjach, kinie czy na basenie. Grudziądz będzie miał swoją kartę mieszkańca. W czwartek zaprezentowano główne założenia miejskiej akcji.

– Jest to cały system zniżek, które są oczywiście dedykowane mieszkańcom, ale zniżki które będą proponowane przez jednostki miejskie. Co jest bardzo ważne, mamy też partnerów komercyjnych – powiedział Maciej Glamowski, prezydent miasta.

– Karta ma być dla każdego niezależnie od wieku i ma służyć mieszkańcom, czyli ma wspierać grudziądzki biznes i służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom – dodała Agnieszka Czyżewska, prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.

– Włączyłam się w akcję, ponieważ to jest dla nas przedsiębiorców forma wsparcia. Mimo że jako Fit House jesteśmy na rynku już 8 lat, to nie wszystko o nas wiedzą. Pokrótce dajemy dosyć duże zniżki, bo nawet 40 procent na zajęcia – powiedziała jedna z kobiet, która dołączyła do projektu, Danuta Herczyńska.

Materiał Marcina Dolińskiego

Sprawdzian z pierwszej pomocy w Toruniu. Odbyły się mistrzostwa PCK [zdjęcia]

Sprawdzian z pierwszej pomocy w Toruniu. Odbyły się mistrzostwa PCK [zdjęcia]

2026-04-23, 17:42
Nowy sprzęt dla regionalnej policji. Łodzie i dron trafiły do funkcjonariuszy [zdjęcia i wideo]

Nowy sprzęt dla regionalnej policji. Łodzie i dron trafiły do funkcjonariuszy [zdjęcia i wideo]

2026-04-23, 16:59
Jak rozwinąć Wiślaną Trasę Rowerową w regionie Plany są, efektem może być większa liczba turystów

Jak rozwinąć Wiślaną Trasę Rowerową w regionie? Plany są, efektem może być większa liczba turystów

2026-04-23, 13:37
Świadek ataku na Rubinkowie uhonorowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Świadek ataku na Rubinkowie uhonorowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

2026-04-23, 12:44
Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie. Firma zgłosiła upadłość, pracę straci 51 osób

Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie. Firma zgłosiła upadłość, pracę straci 51 osób

2026-04-23, 12:08
Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. Podatnik zyska cztery tysiące złotych

Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. „Podatnik zyska cztery tysiące złotych”

2026-04-23, 11:13
Kilkanaście osób rannych w zderzeniu dwóch pociągów w Danii. Cztery w stanie krytycznym

Kilkanaście osób rannych w zderzeniu dwóch pociągów w Danii. Cztery w stanie krytycznym

2026-04-23, 10:37
Gdzie ci mężczyźni Proces feminizacji społeczeństwa coraz wyraźniejszy, również w naszym regionie

„Gdzie ci mężczyźni”? Proces feminizacji społeczeństwa coraz wyraźniejszy, również w naszym regionie

2026-04-23, 09:45
Terminal w Emilianowie jednak nie powstanie Wojewoda: Szukam lidera dla inwestycji [Rozmowa Dnia]

Terminal w Emilianowie jednak nie powstanie? Wojewoda: Szukam lidera dla inwestycji [Rozmowa Dnia]

2026-04-23, 08:59

