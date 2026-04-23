Karta zniżek dla mieszkańców. Grudziądz przedstawił założenia miejskiej akcji

2026-04-23, 15:43 Marcin Doliński/PG

Przy mikrofonie prezydent Grudziądza Maciej Glamowski/fot. Marcin Doliński

Zniżki w sklepach, restauracjach, kinie czy na basenie. Grudziądz będzie miał swoją kartę mieszkańca. W czwartek zaprezentowano główne założenia miejskiej akcji.

– Jest to cały system zniżek, które są oczywiście dedykowane mieszkańcom, ale zniżki które będą proponowane przez jednostki miejskie. Co jest bardzo ważne, mamy też partnerów komercyjnych – powiedział Maciej Glamowski, prezydent miasta.



– Karta ma być dla każdego niezależnie od wieku i ma służyć mieszkańcom, czyli ma wspierać grudziądzki biznes i służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom – dodała Agnieszka Czyżewska, prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.



– Włączyłam się w akcję, ponieważ to jest dla nas przedsiębiorców forma wsparcia. Mimo że jako Fit House jesteśmy na rynku już 8 lat, to nie wszystko o nas wiedzą. Pokrótce dajemy dosyć duże zniżki, bo nawet 40 procent na zajęcia – powiedziała jedna z kobiet, która dołączyła do projektu, Danuta Herczyńska.