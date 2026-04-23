Świadek ataku na Rubinkowie uhonorowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

2026-04-23, 12:44 KMP w Toruniu/inf. prasowa/PG

Pan Dariusz nagrodzony za odważną i wzorową postawę obywatelską/fot. KMP w Toruniu

W Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu inspektor Witold Markiewicz, wspólnie ze swoim zastępcą komisarzem Bartoszem Kryszakiem, podziękowali panu Dariuszowi za odważną i godną naśladowania postawę podczas zdarzenia, do którego doszło 15 kwietnia 2026 roku na toruńskim Rubinkowie.

Wspomnianego dnia doszło do ataku na kobietę. Świadkiem niebezpiecznego zajścia był pan Dariusz, który bez wahania ruszył z pomocą pokrzywdzonej. Narażając własne życie i zdrowie, jeszcze przed przyjazdem służb, skutecznie wsparł zagrożoną kobietę, przyczyniając się do ograniczenia skutków zdarzenia. Więcej o sprawie m.in. tutaj.



W uznaniu za jego postawę, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odbyło się spotkanie, na które mieszkaniec Torunia został zaproszony przez Komendanta Miejskiego Policji. Podczas uroczystości insp. Witold Markiewicz i kom. Bartosz Kryszak osobiście podziękowali świadkowi za jego odwagę, zdecydowanie oraz wzorową postawę obywatelską.



Komendant wręczył Panu Dariuszowi list gratulacyjny, podkreślając, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności społecznej i gotowości do niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia.



Policjanci apelują jednocześnie, by w obliczu niebezpieczeństwa zawsze kierować się rozwagą.