Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. „Podatnik zyska cztery tysiące złotych”

2026-04-23, 11:13 Monika Siwak/PG

Podwyższenie drugiego progu podatkowego – to pomysł Polski 2050 na bardziej sprawiedliwe i godziwe zarobki klasy średniej. Teraz gdy nasze dochody przekroczą 120 tysięcy rocznie, musimy płacić już nie 12, a 32 procent podatku. Działacze partii Polska 2050 z naszego regionu chcą, by próg wynosił 140 tysięcy.

– Próg nie był podnoszony od 2009 roku – powiedziała sekretarz ugrupowania w kujawsko-pomorskiem Beata Gurbin. – Podniesienie tego progu sprawiłoby, że relatywnie w naszej kieszeni zostałoby 4 tysiące złotych – dodała.



– Mówimy o takich obywatelach, którzy wykonują zawód policjanta, pielęgniarki, nauczyciela. Na pewno nie nazwiemy ich bogaczami, a są traktowani jak bogacze, wpadając w drugi prób podatkowy – zaznaczyła Beata Gurbin.



Jak dodali działacze Polski 2050, liczba osób przekraczających drugi próg podatkowy rośnie. Obecnie wynosi około 10 procent podatników, czyli około 3 miliony osób.