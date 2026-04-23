Kilkanaście osób rannych w zderzeniu dwóch pociągów w Danii. Cztery w stanie krytycznym

Czołowe zderzenie pociągów w Danii/fot. PAP/EPA/Steven Knap

Dwa podmiejskie pociągi zderzyły się w pobliżu miejscowości Hillerod koło Kopenhagi – przekazała duńska policja w komunikacie. Według władz lokalnych 17 osób odniosło obrażenia, z czego cztery są w stanie krytycznym. Przyczyny kolizji na razie nie są znane.

Jak poinformował rzecznik kopenhaskiej straży pożarnej Tim Ole Simonsen, doszło do czołowego zderzenia pociągów przy dość dużej prędkości. – Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikt nie został uwięziony – podkreślił.



Na zdjęciach publikowanych w mediach widać, że przednie części składów pociągów są mocno pokiereszowane. Trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa, z udziałem karetek pogotowia oraz śmigłowca duńskich sił powietrznych.



Według odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną Regionu Stołecznego pomocy udzielono łącznie 17 pacjentom, z czego cztery osoby są w stanie krytycznym. – Wszyscy pacjenci zostali przetransportowani z miejsca wypadku. [...] Pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń fizycznych, przebywają w punkcie zbornym – podał Region Stołeczny na platformie X.



Burmistrzyni gminy Gribskov Trine Egetved oświadczyła na Facebooku, iż z pociągów, które uległy wypadkowi, korzysta wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz uczniów.



W Danii w połowie kwietnia doszło do kilkudniowego chaosu na kolei z powodu awarii trakcji, co wywołało debatę w mediach na temat stanu technicznego infrastruktury.