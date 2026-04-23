Jak rozwinąć Wiślaną Trasę Rowerową w regionie? Plany są, efektem może być większa liczba turystów

2026-04-23, 13:37 Monika Kaczyńska/PG

Jest szansa na szlak rowerowy z przyrodą w tle/fot. Pixabay/ilustracyjnie

To mało znany produkt wymagający promocji – mówią w Toruniu eksperci o Wiślanej Trasie Rowerowej. Jej kujawsko-pomorski fragment składa się z dwóch odcinków po obu stronach Wisły. W sumie to około 450 kilometrów rowerowego szlaku turystycznego.

– Chcemy wypracować z samorządami i instytucjami metody promocji tej trasy – powiedział Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. – Oczekujemy kooperacji przy wspólnych planach inwestycyjnych. Wiślana Trasa Rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin – dodał.



Niektórzy wcześniej poczynili stosowne inwestycje, dzięki czemu zbierają z tego plon. –Województwo małopolskie znakomicie zaczęło ten proces i dzisiaj cieszy się z ruchu turystycznego liczonego setki tysięcy osób. U nas na tej trasie podróżuje raptem kilkaset osób – zaznaczył Tymon Kokot.



Do tematu odniósł się też Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. – Ten projekt zakłada połączenie dwóch produktów turystycznych, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły. Oba produkty mają ogromny potencjał – powiedział.



Wiślana Trasa Rowerowa docelowo ma połączyć Beskidy z Morzem Bałtyckim, biegnąc wzdłuż Wisły przez około 1200 kilometrów.