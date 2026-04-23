„Gdzie ci mężczyźni”? Proces feminizacji społeczeństwa coraz wyraźniejszy, również w naszym regionie

2026-04-23, 09:45 Monika Kaczyńska/PG

Problem feminizacji społeczeństwa jest widoczny w całej Polsce/fot. Archwium/Andrzej Krystek

W Polsce, również w kujawsko-pomorskiem, postępuje feminizacja społeczeństwa. W regionie na 100 mężczyzn przypada średnio 106 kobiet. Dysproporcja zwiększa się wraz z wiekiem.

– Na całym świecie mężczyźni żyją krócej, ta różnica wynosi czasem nawet 8 lat – podkreśliła prof. Daniela Szymańska z katedry studiów miejskich i rozwoju regionalnego UMK w Toruniu. – Takie są trendy ogólne. Nieraz w wieku starszym pięć kobiet przypada na jednego mężczyznę. Widzimy to chociażby w strukturach uniwersytetów trzeciego wieku – dodała.



– Więcej mężczyzn umiera w wieku wcześniejszym, 75 lat czy jeszcze poniżej – zaznaczyła Daniela Szymańska. Dane pokazują, że zjawisko feminizacji jest znacznie wyraźniejsze w miastach, niż na terenach wiejskich.