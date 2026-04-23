Kolejny pożar lasu w regionie. Tym razem w Dzikowie koło Torunia [aktualizacja]

Pożar w Dzikowie/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Pali się w lesie w Dzikowie (gm. Obrowo) koło Torunia. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK z żywiołem walczyły cztery zastępy straży pożarnej.

To już drugi pożar lasu w naszym regionie w ostatnich kilkunastu godzinach. Wcześniej paliło się w w okolicach Płochocina pod Świeciem. Strażacy uporali się z żywiołem po północy. Finalnie spłonął tam około hektar lasu.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożarów.