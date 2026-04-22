Bydgoskie zakłady Pesa z kolejnym wielomilionowym zamówieniem

2026-04-22, 21:24  PAP / TB
Województwo opolskie wzbogaci się o nowe pociągi od bydgoskiej Pesy. / Fot. FB Województwo Opolskie

Firma wykona dla samorządu województwa opolskiego 13 pojazdów elektrycznych.

– Wartość całego projektu to prawie 531 milionów złotych. Zewnętrzne środki wyniosą około 246 milionów złotych - mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. - W najbliższym czasie będziemy decydować o kolejnych zamówieniach.

Umowa samorządu województwa opolskiego i Pesy dotyczy produkcji 7 pojazdów trójczłonowych posiadających 378 miejsc oraz 6 pojazdów czteroczłonowych posiadających 495 miejsc. Pojazdy z rodziny Elf 3 są m.in. w pełni przystosowane do przewozu osób z ograniczoną sprawnością ruchową, wyposażone Wi-Fi, system informacji pasażerskiej i system audio-video, strefę rowerową, miejsce dla podróżnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z większym bagażem.

Pierwsze pojazdy wyprodukowane w ramach zamówienia mają być dostarczone pod koniec 2027 roku.

Bydgoszcz
