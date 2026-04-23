Protest w „Solino". Jest petycja obywatelska do premiera i ministra energii

2026-04-23, 08:20  Marcin Glapiak / TB
Przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino” Jerzy Gawęda podczas rozmowy z Michałem Słobodzianem z PR PiK. / Fot. Krystian Makowski / archiwum

Przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarność przy IKS „Solino” Jerzy Gawęda podczas rozmowy z Michałem Słobodzianem z PR PiK. / Fot. Krystian Makowski / archiwum

Związkowcy z Solidarności nie odpuszczają. Podejmują kolejne działania w sprawie inowrocławskiej kopalni soli.

Protestujący zachęcają do podpisania internetowej petycji obywatelskiej w sprawie „ochrony bezpieczeństwa energetycznego państwa, miejsc pracy oraz strategicznych aktywów kompleksu sodowo-solnego na Kujawach".

- W tej petycji chodzi o to, aby podjęto działania w kierunku zakończenia protestu oraz zbudowania odpowiedniej strategii dla kompleksu energetycznego - mówi Jerzy Gawęda, przewodniczący związków NSZZ Solidarność przy „Solino".

Petycja zawiera 6 postulatów. Chodzi między innymi o zabezpieczenie strategicznych aktywów związanych z produkcją soli, sody oraz infrastruktury magazynowej. Kolejne dotyczą uruchomienia inwestycji w nowoczesną warzelnię soli czy utworzenia spółki celowej odpowiedzialnej za realizację programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

Temat protestu w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” pojawił się także w czwartkowej „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK.

- Nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Działają wszystkie magazyny, żaden magazyn nie będzie zamykany, nikt nie będzie zwalniany – zapewniał w Polskim Radiu PiK Michał Sztybel.

Pytany o przyszłość, po wyczerpaniu się aktualnych złóż soli wojewoda dodał, że „to jest naturalny cykl, że kiedyś, za ileś lat coś się wyczerpie”.

- Jeżeli pan myśli, że spółka w tym zakresie nie działa, to jest to nie fair i nieuczciwe wobec spółki. Ale spółka nie będzie o tym rozmawiała na proteście głodowym z panem Gawędą, bo takie są normalne realia i każdy, kto zdroworozsądkowo zarządza czymkolwiek, ma o tym wiedzę – dodał Michał Sztybel.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

