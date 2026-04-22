Wyjątkowa sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Wręczono wyróżnienia, medale i stypendia [lista laureatów]

2026-04-22, 17:46 Tatiana Adonis / TB

Ks. Sławomir Bar otrzymał tytuł „Bydgoszczanina Roku". / Fot. Tatiana Adonis

Z okazji 680. urodzin miasta radni i zaproszeni goście spotkali się w nowym kampusie Akademii Muzycznej. Podczas uroczystego posiedzenia uhonorowano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla miasta.

Wręczone zostały m.in. Medale Kazimierza Wielkiego, czyli wyróżnienia przyznawane corocznie przez bydgoską Radę Miasta. Jej przewodnicząca, Monika Matowska, mówiąc o przyszłości Bydgoszczy, zwracała uwagę, że najważniejsze jest, aby na decyzje mieli wpływ także mieszkańcy.



Podczas uroczystej sesji wręczono także Laur Andrzeja Szwalbego i Mariana Rejewskiego oraz nagrody i stypendia artystyczne i naukowe prezydenta miasta. Całość dopełnił okolicznościowy koncert.



Medale Kazimierza Wielkiego otrzymali: Ryszard Ciężki, Harald Matuszewski, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bydgoszczy, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.





Ryszard Ciężki zasłynął jako kreator wydarzeń społecznych – studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UKW) zawdzięczają mu swoje pierwszej Juwenalia. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, TKKF. Samorządowiec i lokalny patriota: Członek Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, Współzałożyciel Związku Miast Nadwiślańskich, inicjator nadania imienia Nabrzeżu Zbigniewa Urbanyi’ego w Bydgoszczy.

Harald Matuszewski to działacz związkowy i samorządowiec. Z wykształcenia technik mechanik, pracował w komunikacji miejskiej. Był radnym Rady Miasta Bydgoszczy. Harald Matuszewski jest działaczem związkowym związanym z ruchem pracowniczym oraz organizacjami reprezentującymi interesy pracowników w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jako przedstawiciel OPZZ był w 1989 roku członkiem tzw. strony rządowo-koalicyjnej podczas obrad Okrągłego Stołu. Pełnił funkcję delegata na kongresy OPZZ, członka rady i prezydium, a także przewodniczącego rady OPZZ w województwie kujawsko-pomorskim. W 1999 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to jednostka organizacyjna wojska z siedzibą w Bydgoszczy, odpowiedzialna za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Do zadań IWSZ należy m.in.: organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bydgoszczy. To najstarsza i największa organizacja związkowa w Polsce. Powstał 120 lat temu, zaś Bydgoski Oddział ZNP obchodził w marcu bieżącego roku jubileusz 100-lecia. Od pierwszych lat bydgoscy związkowcy angażowali się w stworzenie nowoczesnej, polskiej kadry pedagogicznej w opozycji do szkolnictwa niemieckiego i wypracowanie jednolitego systemu szkolnictwa w całym kraju.

