Wyjątkowa sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Wręczono wyróżnienia, medale i stypendia [lista laureatów]
Z okazji 680. urodzin miasta radni i zaproszeni goście spotkali się w nowym kampusie Akademii Muzycznej. Podczas uroczystego posiedzenia uhonorowano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla miasta.
Wręczone zostały m.in. Medale Kazimierza Wielkiego, czyli wyróżnienia przyznawane corocznie przez bydgoską Radę Miasta. Jej przewodnicząca, Monika Matowska, mówiąc o przyszłości Bydgoszczy, zwracała uwagę, że najważniejsze jest, aby na decyzje mieli wpływ także mieszkańcy.
Podczas uroczystej sesji wręczono także Laur Andrzeja Szwalbego i Mariana Rejewskiego oraz nagrody i stypendia artystyczne i naukowe prezydenta miasta. Całość dopełnił okolicznościowy koncert.
Medale Kazimierza Wielkiego otrzymali: Ryszard Ciężki, Harald Matuszewski, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bydgoszczy, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
- Ryszard Ciężki zasłynął jako kreator wydarzeń społecznych – studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UKW) zawdzięczają mu swoje pierwszej Juwenalia. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, TKKF. Samorządowiec i lokalny patriota: Członek Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, Współzałożyciel Związku Miast Nadwiślańskich, inicjator nadania imienia Nabrzeżu Zbigniewa Urbanyi’ego w Bydgoszczy.
- Harald Matuszewski to działacz związkowy i samorządowiec. Z wykształcenia technik mechanik, pracował w komunikacji miejskiej. Był radnym Rady Miasta Bydgoszczy. Harald Matuszewski jest działaczem związkowym związanym z ruchem pracowniczym oraz organizacjami reprezentującymi interesy pracowników w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jako przedstawiciel OPZZ był w 1989 roku członkiem tzw. strony rządowo-koalicyjnej podczas obrad Okrągłego Stołu. Pełnił funkcję delegata na kongresy OPZZ, członka rady i prezydium, a także przewodniczącego rady OPZZ w województwie kujawsko-pomorskim. W 1999 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to jednostka organizacyjna wojska z siedzibą w Bydgoszczy, odpowiedzialna za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Do zadań IWSZ należy m.in.: organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa.
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bydgoszczy. To najstarsza i największa organizacja związkowa w Polsce. Powstał 120 lat temu, zaś Bydgoski Oddział ZNP obchodził w marcu bieżącego roku jubileusz 100-lecia. Od pierwszych lat bydgoscy związkowcy angażowali się w stworzenie nowoczesnej, polskiej kadry pedagogicznej w opozycji do szkolnictwa niemieckiego i wypracowanie jednolitego systemu szkolnictwa w całym kraju.
Laur Szwalbego: Michał Kubiak. Urodzony w Bydgoszczy rzeźbiarz. Jego prace można podziwiać na co dzień na ulicach Bydgoszczy. Michał Kubiak jest autorem m.in. ławeczki Mariana Rejewskiego u zbiegu ulicy Gdańskiej i Śniadeckich, posągu Andrzeja Szwalbego na Pl. Krzysztofa Pendereckiego, czy znajdujących się w samym centrum Bydgoszczy rzeźb Wędrowca i Flisaka. W 2016 roku artysta odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów.
Laur Rejewskiego: dr Marek Przywarty. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego jest laureatem konkursów, w tym zdobywcą wyróżnienia na II Ogólnopolskim Konkursie Organowym organizowanym w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (Krasnobród 2009) oraz III miejsca na I Międzyuczelnianym Konkursie Organowym (Katowice 2012). W 2018 roku otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Obecnie pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prowadząc takie przedmioty, jak praca z basso continuo, kameralistyka, czy przedmiot główny – klawesyn. Jest również nauczycielem organów w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy.
Nagrody artystyczne i naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy: dr Sabina Meck i dr Adam Lemańczyk (nagroda artystyczna), prof. dr hab. Yuriy Zorenko (nagroda naukowa), dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW (nagroda naukowa).
Stypendia artystyczne i naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Anna Ajtner (stypendium artystyczne), Nikodem Bogdański (stypendium artystyczne), dr inż. Sebastian Wlaźlak (stypendium naukowe), dr hab. Sławomir Kujawski, prof. UMK (stypendium naukowe), Weronika Umińska (stypendium naukowe dla studentów), Aleksandra Krajnik (stypendium naukowe dla studentów).
Nagrody za prace naukowe poświęcone Bydgoszczy: Klaudia Karcz (I miejsce - magisterska), promotor dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, prof. UKW, Natalia Kufel (II miejsce – magisterska), Jagoda Konopa (III miejsce – magisterska), Krzysztof Kwiatkowski (I miejsce – inżynierska), promotor dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Aleksandra Świercz (II miejsce – licencjacka), Agata Żurawlew (III miejsce – licencjacka).
Tytuł „Bydgoszczanin Roku”: ks. Sławomir Bar, proboszcz parafii pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, zakonnik Zgromadzenia Księży Misjonarzy, społecznik zaangażowany w pomoc potrzebującym. Pomysłodawca m.in. baru socjalnego przy Bazylice.