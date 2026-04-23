Toruń. Uczestnicy programu „Mieszkanie dla absolwenta": Jesteśmy rozczarowani i czujemy się zdradzeni

2026-04-23, 06:50 Adriana Andrzejewska-Kuras / TB

Program „Mieszkanie dla absolwenta" miał zatrzymać zdolnych asbolwentów w Toruniu. Wabikiem było mieszkanie. / Fot. Ilustracyjne / pixabay

Najzdolniejsi, którzy zdecydowali się na pozostanie po studiach w Toruniu, mogli wynająć mieszkanie komunalne, pod warunkiem pracy w mieście. Wszystko pięknie się układało. Do czasu.

Po 5 latach umowa miała być zawarta na czas nieokreślony, a absolwenci mieli mieć możliwość wykupu mieszkania. Właśnie się dowiedzieli, że nie będzie to możliwe. "Nie zmienia się zasad w trakcje gry" - mówią.





- Prawo działa wstecz. Wykorzystywane są kruczki prawne wobec nas, absolwentów. Działaliśmy w dobrej wierze, w oparciu o obietnice, które były nam składane. Jest mi naprawdę przykro z tego powodu - mówi jeden z toruńskich absolwentów. - Czuję ogromne rozczarowanie tym, jak wygląda polityka włodarzy naszego miasta.

- Od samego początku wszyscy wiedzą, że będą mogli korzystać z umowy najmu takiego lokalu z możliwością jego wykupu, ale pod warunkiem, że Gmina Miasta Toruń nie zdecyduje się na sprzedaży tych mieszkań - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia. - Jeżeli chcemy budować nowe budownictwo komunalne i chcemy, aby mieszkańcy korzystali z tego ograniczonego zasobu, to musimy podjąć trudne, ale odpowiedzialne decyzje.





