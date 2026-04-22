Trwa „czarny tydzień" w szpitalach powiatowych. „Potrzeba reformy. Wszyscy boją się tego tematu"

2026-04-22, 15:07  Agnieszka Marszał / TB
„Czarny protest" potrwa do piątku (24.04.). / Fot. Archiwum PR PiK

„Czarny protest" potrwa do piątku (24.04.). / Fot. Archiwum PR PiK

Pracownicy lecznic ubrani na czarno i z czarnymi flagami wyszli przed budynki, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko dramatycznej sytuacji finansowej i cięciom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powiatowe lecznice stoją na krawędzi. Ponad 90 proc. z nich zakończyło ubiegły rok ze stratą finansową. Z punktu widzenia pacjentów to ważne placówki, znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania. Tymczasem według ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przynajmniej 40 lokalnych lecznic jest zagrożonych upadłością.

W ramach „czarnego tygodnia" milczącą pikietę zorganizowano m.in. przed szpitalem w Radziejowie. Przed budynek lecznicy wyszło w środę (22.04.) około 30 pracowników.

- Wszystko skupia się na szpitalach powiatowych, niezależnie od tego, czy mają SOR czy też go nie mają. Praktycznie w każdym obszarze należałoby przeprowadzić reformę. I to nie może być jedynie reforma polegająca na dosypywaniu pieniędzy - twierdzi Janusz Wieczorek, dyrektor ds. medycznych radziejowskiego szpitala. - Wszyscy boją się ruszyć ten temat.

  • W Polsce działa ponad 300 powiatowych szpitali.
  • Udział w proteście potwierdziło 110.
  • „Czarny protest" potrwa do piątku (24.04.)

Relacja Agnieszki Marszał

