Trwa „czarny tydzień" w szpitalach powiatowych. „Potrzeba reformy. Wszyscy boją się tego tematu"

2026-04-22, 15:07 Agnieszka Marszał / TB

„Czarny protest" potrwa do piątku (24.04.).

Pracownicy lecznic ubrani na czarno i z czarnymi flagami wyszli przed budynki, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko dramatycznej sytuacji finansowej i cięciom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powiatowe lecznice stoją na krawędzi. Ponad 90 proc. z nich zakończyło ubiegły rok ze stratą finansową. Z punktu widzenia pacjentów to ważne placówki, znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania. Tymczasem według ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przynajmniej 40 lokalnych lecznic jest zagrożonych upadłością.



W ramach „czarnego tygodnia" milczącą pikietę zorganizowano m.in. przed szpitalem w Radziejowie. Przed budynek lecznicy wyszło w środę (22.04.) około 30 pracowników.



- Wszystko skupia się na szpitalach powiatowych, niezależnie od tego, czy mają SOR czy też go nie mają. Praktycznie w każdym obszarze należałoby przeprowadzić reformę. I to nie może być jedynie reforma polegająca na dosypywaniu pieniędzy - twierdzi Janusz Wieczorek, dyrektor ds. medycznych radziejowskiego szpitala. - Wszyscy boją się ruszyć ten temat.





W Polsce działa ponad 300 powiatowych szpitali.

Udział w proteście potwierdziło 110.

„Czarny protest" potrwa do piątku (24.04.)