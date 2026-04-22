Spod kołdry prosto do zakładu karnego. Policja z Radziejowa „nakryła" skazańca

2026-04-22, 15:55  Redakcja/KB
Wytropiony przez policję mężczyzna spędzi w więzieniu osiem miesięcy/fot. KPP Radziejów

Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe. Sprawca wpadł, dzięki nieustępliwości funkcjonariuszy, którzy przeszukali dom od góry do dołu. Zajrzeli nawet pod kołdrę i... bingo!

Policjanci zajmujący się m.in. poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, pojechali sprawdzić jeden z adresów, pod którym mogła przebywać jedna z takich osób. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania początkowo nie zastali go w żadnym z pomieszczeń.

Mundurowi jednak nie odpuścili i przeszukali również strych. Jak się okazało mężczyzna tak bardzo chciał uniknąć więzienia, że schował się pod kołdrą. Na niewiele się to zdało. Policjanci zatrzymali 31-latka i doprowadzili do zakładu karnego.

Poszukiwany spędzi tam osiem miesięcy, za przestępstwa narkotykowe.

Radziejów

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę