Spod kołdry prosto do zakładu karnego. Policja z Radziejowa „nakryła" skazańca

Wytropiony przez policję mężczyzna spędzi w więzieniu osiem miesięcy/fot. KPP Radziejów

Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe. Sprawca wpadł, dzięki nieustępliwości funkcjonariuszy, którzy przeszukali dom od góry do dołu. Zajrzeli nawet pod kołdrę i... bingo!

Policjanci zajmujący się m.in. poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, pojechali sprawdzić jeden z adresów, pod którym mogła przebywać jedna z takich osób. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania początkowo nie zastali go w żadnym z pomieszczeń.



Mundurowi jednak nie odpuścili i przeszukali również strych. Jak się okazało mężczyzna tak bardzo chciał uniknąć więzienia, że schował się pod kołdrą. Na niewiele się to zdało. Policjanci zatrzymali 31-latka i doprowadzili do zakładu karnego.



Poszukiwany spędzi tam osiem miesięcy, za przestępstwa narkotykowe.