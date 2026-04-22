Dziś już nie wystarczy sam ginekolog. Leczenie niepłodności to praca zespołowa [Temat Tygodnia]

2026-04-22, 13:50  Magdalena Gill/KB
Przykładem przywróconej płodności po zmianie stylu życia jest nasza radiowa koleżanka Natalia Kolanowska. Walczyła o dziecko siedem lat; lekarze twierdzili, że jest bezpłodna. Obecnie ma dwoje dzieci - Juliana i Anastazję/fot. archiwum rodzinne

Przykładem przywróconej płodności po zmianie stylu życia jest nasza radiowa koleżanka Natalia Kolanowska. Walczyła o dziecko siedem lat; lekarze twierdzili, że jest bezpłodna. Obecnie ma dwoje dzieci - Juliana i Anastazję/fot. archiwum rodzinne

Kryzys demograficzny jest Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK, a jedną z jego twarzy jest epidemia niepłodności. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy po co najmniej rocznych staraniach, parze nie udaje się począć dziecka. – Jak informuje bydgoskie Centrum Nowe Życie, partner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, w Polsce niepłodność dotyka od 1,5 do 2 mln par.

Przykładem przywróconej płodności po zmianie stylu życia jest nasza radiowa koleżanka Natalia Kolanowska. Walczyła o dziecko siedem lat; lekarze twierdzili, że jest bezpłodna. Obecnie ma dwoje dzieci - Juliana i Anastazję.

Średnio co piąta para w wieku rozrodczym w Polsce ma problemy z niepłodnością. Jakie badania zleca ginekolog, gdy trafia do niego taka para? Mówi o tym doktor Piotr Broda.

- Proponujemy diagnostykę hormonalną, anatomiczną, immunologiczną, a zwłaszcza ocenę drożności jajowodów, laparoskopię i histeroskopię diagnostyczną. Zawsze jednak należy patrzeć na całego człowieka.

- Przyczyny niepłodności są zazwyczaj złożone, ale największe znaczenie ma to, jak żyjemy – mówi Carine Stranz, szefowa Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy.

- Styl życia to ponad 50% spośród wszystkich czynników wpływających na nasze zdrowie i płodność. Tak naprawdę potrzeba interdyscyplinarnego zespołu i holistycznego spojrzenia, żeby pomóc parze, która doświadcza niepłodności. Dzisiaj nie wystarczy sam lekarz ginekolog, który skupi się na układzie rozrodczym.

Carine Stranz dodaje, że poczęcie dziecka to bardzo często pozytywny efekt uboczny powrotu do zdrowia, na który ogromny wpływ ma zmiana diety. Jednym z kluczowych zaburzeń jest insulinooporność. - W przypadku kobiet może prowadzić do zaburzeń owulacji, nieregularnych cykli czy też zespołu policystycznych jajników, natomiast u mężczyzn wpływa między innymi na jakość nasienia – mówi dietetyczka Joanna Krzemień-Wiejak.

Insulinooporność to zwykle efekt diety bogatej w wysoko przetworzone produkty, cukry proste, nadmiar kalorii i węglowodanów. W około 70 procentach przypadków wystarczy zdrowo się odżywiać, zadbać o aktywność fizyczną i regenerację organizmu, by przywrócić płodność.

Zawsze jednak będą takie pary, które nigdy w sposób naturalny rodzicami nie zostaną. Wtedy warto rozważyć skorzystanie z rządowego programu „Tak dla in vitro”, adopcji dziecka albo rodzicielstwa zastępczego.

Relacja Magdaleny Gill

Bydgoszcz
Przykładem przywróconej płodności po zmianie stylu życia jest nasza radiowa koleżanka Natalia Kolanowska. Walczyła o dziecko siedem lat; lekarze twierdzili, że jest bezpłodna. Obecnie ma dwoje dzieci - Juliana i Anastazję/fot. archiwum rodzinne

Nowy punkt paszportowy został otwarty w Grudziądzu. Ma być szybciej i wygodniej

Nowy punkt paszportowy został otwarty w Grudziądzu. Ma być szybciej i wygodniej

2026-04-22, 12:18
W wypadku motocyklowym mógł stracić nogę. Dostał krew i oddaje krew. Jak wielu innych [zdjęcia]

W wypadku motocyklowym mógł stracić nogę. Dostał krew i oddaje krew. Jak wielu innych [zdjęcia]

2026-04-22, 11:05
Zderzenie auta dostawczego z tramwajem przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu [zdjęcia]

Zderzenie auta dostawczego z tramwajem przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu [zdjęcia]

2026-04-22, 10:12
Śmiertelny wypadek rowerzystki w Inowrocławiu. 45-latka zginęła potrącona na pasach

Śmiertelny wypadek rowerzystki w Inowrocławiu. 45-latka zginęła potrącona na pasach

2026-04-22, 09:59
Darmowe ćwiczenia dla seniorów we Włocławku. Do grudnia popracują nad formą i masą

Darmowe ćwiczenia dla seniorów we Włocławku. Do grudnia popracują nad formą i masą

2026-04-22, 09:39
Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [Rozmowa Dnia]

Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [„Rozmowa Dnia"]

2026-04-22, 09:04
Problemy to ich specjalność, więc pomagają je rozwiązywać. Bezpłatne porady w Toruniu

Problemy to ich specjalność, więc pomagają je rozwiązywać. Bezpłatne porady w Toruniu

2026-04-22, 08:30
Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

2026-04-22, 07:55
Obywatele nie liczą się z kryzysem demograficznym W regionie jest nas coraz mniej

Obywatele nie liczą się z kryzysem demograficznym? W regionie jest nas coraz mniej

2026-04-22, 07:17

