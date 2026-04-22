Mieszkanie, praca, rozrywka? Co może zachęcić Polaków do powiększenia rodziny? [Temat Tygodnia]

2026-04-22, 19:29 Marcin Doliński/KB

Od stycznia w Świeciu prowadzi działalność żłobek z 80 miejscami/fot. fot. Filip Kowalkowski/archiwum

W tym tygodniu mówimy w Polskim Radiu PiK o demografii: dlaczego w Polsce jest nas coraz mniej, jakie są tego przyczyny i prognozy. Co mogą zrobić samorządy - co robią, by przekonać młodych ludzi do zakładania rodzin i decydowania się na dzieci? Pytaliśmy o to w Świeciu.

- Warto postawić na kilka filarów. Pierwszy z nich to rozwój budownictwa, w tym budownictwa społecznego - mówi sekretarz miasta Świecia Jakub Kochowicz. - Jako gmina Świecie uczestniczymy w dwóch takich projektach. Są to mieszkania, które mają być dostępne między innymi dla młodych rodzin. Drugi aspekt to oczywiście rozwój przedsiębiorczości, zapewnienie dobrych miejsc pracy. Trzecia rzecz to oczywiście zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Za kilka miesięcy kończymy dużą inwestycję, rozbudowę żłobka o kolejne kilkadziesiąt miejsc. Nie bez znaczenia jest także dbałość o wzrost poziomu i jakości życia, co ma również związek z dostępem do infrastruktury i oferty kulturalno-sportowej.



