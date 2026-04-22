Mieszkanie, praca, rozrywka? Co może zachęcić Polaków do powiększenia rodziny? [Temat Tygodnia]

2026-04-22, 19:29  Marcin Doliński/KB
Od stycznia w Świeciu prowadzi działalność żłobek z 80 miejscami/fot. fot. Filip Kowalkowski/archiwum

W tym tygodniu mówimy w Polskim Radiu PiK o demografii: dlaczego w Polsce jest nas coraz mniej, jakie są tego przyczyny i prognozy. Co mogą zrobić samorządy - co robią, by przekonać młodych ludzi do zakładania rodzin i decydowania się na dzieci? Pytaliśmy o to w Świeciu.

- Warto postawić na kilka filarów. Pierwszy z nich to rozwój budownictwa, w tym budownictwa społecznego - mówi sekretarz miasta Świecia Jakub Kochowicz. - Jako gmina Świecie uczestniczymy w dwóch takich projektach. Są to mieszkania, które mają być dostępne między innymi dla młodych rodzin. Drugi aspekt to oczywiście rozwój przedsiębiorczości, zapewnienie dobrych miejsc pracy. Trzecia rzecz to oczywiście zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Za kilka miesięcy kończymy dużą inwestycję, rozbudowę żłobka o kolejne kilkadziesiąt miejsc. Nie bez znaczenia jest także dbałość o wzrost poziomu i jakości życia, co ma również związek z dostępem do infrastruktury i oferty kulturalno-sportowej.

Świecie nad Wisłą

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę