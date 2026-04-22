Nowy punkt paszportowy został otwarty w Grudziądzu. Ma być szybciej i wygodniej

Marcin Doliński/KB

Miejsce obsługi znajduje się teraz w wyremontowanym zabytkowym budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Mickiewicza. Jak usłyszał nasz reporter Marcin Doliński, zmiana adresu ma zwiększyć komfort klientów, a co najważniejsze - skróci kolejki.

- W tym punkcie paszportowym pracować będą cztery osoby - mówi wicewojewoda Piotr Hemmerling. - To nie jest tylko punkt paszportowy dla mieszkańców Grudziądza, czy dla mieszkańców okolicy, ale jest to również punkt dla osób z województw ościennych, które będą mogły tutaj te swoje ważne sprawy załatwiać. Nowością będzie formuła obsługi bezpośredniej. Do tej pory trzeba było się telefonicznie rejestrować, umawiać. Nasze działania zmierzają ku temu, żeby te kolejki zmniejszyć.



- Dziękuję panu wojewodzie za podjęcie decyzji o przeniesieniu tego punktu, bo to rzeczywiście poprawienie warunków obsługi. Zatrudnienie kolejnego pracownika to również decyzja pana wojewody. Teraz będzie po prostu szybciej - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.



Wcześniej punkt paszportowy mieścił się w budynku Starostwa Powiatowego.