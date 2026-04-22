Śmiertelny wypadek rowerzystki w Inowrocławiu. 45-latka zginęła potrącona na pasach

2026-04-22, 09:59 Marcin Glapiak/KB

W Inowrocławiu zginęła rowerzystka potrącona przez samochód/fot. KPP Inowrocław

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek wieczorem na ul. Wojska Polskiego. Siła uderzenia auta była tak duża, że rower wpadł na wiatę przystankową. Siedzący pod nią mężczyzna miał szczęście - nic poważnego mu się nie stało.

- Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 45-letnia kobieta wjechała na pasy rowerem i została potrącona przez kierowcę mercedesa - przekazała PR PiK Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.



- Niestety cyklistka, mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, zmarła. W wyniku odrzutu roweru została uszkodzona również wiata przystankowa. Na szczęście młody mężczyzna, który w niej siedział, doznał tylko niewielkiego stłuczenia i po badaniach w szpitalu został wypisany do domu. Kierowca auta był trzeźwy. Zatrzymano mu prawo jazdy.



Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności pod nadzorem prokuratora. Przyczyna zdarzenia jest ustalana.