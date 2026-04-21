Narkotyki i nieletni klient w mieszkaniu dilera z Nakła. 22-latek jest już w areszcie [zdjęcia]

2026-04-21, 23:00  Redakcja/KB
fot. KPP Nakło

Nakielscy kryminalni znaleźli ponad 550 g narkotyków w mieszkaniu 22-letniego mieszkańca tego miasta. Na dodatek policjanci przyłapali go w chwili, gdy przekazywał zakazane środki nieletniemu.

W ostatnim czasie nakielscy kryminalni ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze złożyli mężczyźnie niespodziewaną wizytę.

22-latek był całkowicie zaskoczony widokiem policjantów w drzwiach swojego mieszkania. Z wnętrza wydobywał się charakterystyczny zapach marihuany. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli tam ponad 260 g suszu, prawie 300 g kryształu 2-CB, wagi elektroniczne oraz pieniądze w kwocie ponad 3 400 zł.

Na tym kłopoty mieszkańca Nakła się nie skończyły. Okazało się, że policjanci weszli do mieszkania akurat w momencie, kiedy mężczyzna udostępniał zakazany towar będącemu u niego nieletniemu.

22-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili mu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz udzielania ich osobie nieletniej, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu spędzi tymczasowo w areszcie 3 miesiące.

Nakło
Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę