Narkotyki i nieletni klient w mieszkaniu dilera z Nakła. 22-latek jest już w areszcie [zdjęcia]

fot. KPP Nakło

Nakielscy kryminalni znaleźli ponad 550 g narkotyków w mieszkaniu 22-letniego mieszkańca tego miasta. Na dodatek policjanci przyłapali go w chwili, gdy przekazywał zakazane środki nieletniemu.

W ostatnim czasie nakielscy kryminalni ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze złożyli mężczyźnie niespodziewaną wizytę.



22-latek był całkowicie zaskoczony widokiem policjantów w drzwiach swojego mieszkania. Z wnętrza wydobywał się charakterystyczny zapach marihuany. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli tam ponad 260 g suszu, prawie 300 g kryształu 2-CB, wagi elektroniczne oraz pieniądze w kwocie ponad 3 400 zł.



Na tym kłopoty mieszkańca Nakła się nie skończyły. Okazało się, że policjanci weszli do mieszkania akurat w momencie, kiedy mężczyzna udostępniał zakazany towar będącemu u niego nieletniemu.



22-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili mu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz udzielania ich osobie nieletniej, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu spędzi tymczasowo w areszcie 3 miesiące.