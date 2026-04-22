Obywatele nie liczą się z kryzysem demograficznym? W regionie jest nas coraz mniej

2026-04-22, 07:17  Monika Kaczyńska/KB
Zdaniem ekspertki niekorzystne trendy demograficzne można wyhamować - starać się zatrzymać młodych ludzi w regionie i próbować zwiększyć wskaźnik dzietności/fot. Pixabay

Zmniejsza się liczba ludności na Kujawach i Pomorzu. Do 2030 roku może ubywać ok. 9 tys. mieszkańców rocznie. W późniejszych latach tempo to może wzrosnąć nawet do 14 tys. osób rocznie.

Jak jednak podkreśla prof. Daniela Szymańska z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK w Toruniu, to trend dotyczący całej Polski.

- Możemy w tym przypadku używać pojęcia kryzys demograficzny, a nie katastrofa demograficzna, bowiem sytuację tę obserwujemy w Polsce już od lat 90. XX wieku. Należało się odpowiednio przygotować do takiej sytuacji demograficznej. Tym bardziej że w Polsce te procesy depopulacyjne zmniejszenia liczby ludności zachodzą bardzo dynamicznie i szybciej niż w innych krajach Unii Europejskiej - mówiła prof. Daniela Szymańska.

Zdaniem ekspertki niekorzystne trendy demograficzne można wyhamować - starać się zatrzymać młodych ludzi w regionie i próbować zwiększyć wskaźnik dzietności.

W Kujawsko-Pomorskiem mieszka teraz ok. 1 mln 977 tys. osób.

  • Kryzys demograficzny to „Temat Tygodnia" w Polskim Radiu PiK. Kolejne publikacje naszych reporterów przedstawiamy: TUTAJ

Mówi prof. Daniela Szymańska

Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę