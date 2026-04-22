Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [„Rozmowa Dnia"]

2026-04-22, 09:04 Agnieszka Marszał/KB

Jarosław Chmielewski/fot. archiwum

Środa ma być kulminacyjnym dniem „czarnego protestu" w szpitalach powiatowych. Kwadrans przed południem pracownicy wyjdą przed budynki, by minutą milczenia zwrócić uwagę na złą sytuację finansową lecznic. I właśnie o stan powiatowej służby zdrowia pytaliśmy w „Rozmowie Dnia" PR PiK Jarosława Chmielewskiego, dyrektora szpitala w Radziejowie.

Jarosław Chmielewski podkreślał w rozmowie z Agnieszką Marszał, że niezmiennie chodzi o to, żeby pacjent mógł korzystać ze służby zdrowia tak, jak to powinno być w cywilizowanym świecie .



- To nie jest pierwsza odsłona naszego protestu, bo nie tak dawno szpitale, a właściwie dyrektorzy szpitali powiatowych, protestowali przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. To był pierwszy z elementów zwrócenia uwagi na to, że w ochronie zdrowia dzieje się źle, i tego, żebyśmy zostali zauważeni przez Ministerstwo Zdrowia; że nie tylko cyferki się liczą, ale przede wszystkim zdrowie i życie pacjentów, za których odpowiadamy .





Jak podaje dyrektor lecznicy z Radziejowa, największą bolączką na co dzień jest spinanie budżetu i finansowanie świadczeń, które są zakontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.



- I również braki kadrowe, bo to też przetacza się szczególnie przez małe ośrodki, takie właśnie jak Radziejów, gdzie próbujemy w taki sposób zorganizować pracę, żeby nie zaburzyć funkcjonowania szpitala, tak żeby pacjent, tak jak powiedziałem, z danego terenu był w pełni zaopiekowany, a my żebyśmy mogli wywiązać się z umowy, która nas wiąże z Narodowym Funduszem Zdrowia .





Ten problem pogłębił się w ostatnich latach i teraz widzimy, że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej - ostrzega Jarosław Chmielewski.



Szpitale powiatowe zapewniają bezpośrednią opiekę zdrowotną dla 70 proc. mieszkańców kraju. Tymczasem według Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych przynajmniej 40 lokalnych lecznic jest zagrożonych upadłością. Gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK podkreśla, że w Polsce od lat brakuje właściwej reformy ochrony zdrowia. - Ta reforma wpłynęłaby na to, że jasne i czytelne byłoby po pierwsze finansowanie, po drugie pacjenci wiedzieliby też, czego mogą się spodziewać. Niezależnie od tego, jaka opcja polityczna w naszym kraju rządzi, ten problem do tej pory nie został kompleksowo rozwiązany. Potrzebne jest porozumienie ponad podziałami politycznymi po to, żeby uzdrowić upadającą dzisiaj w Polsce służbę zdrowia.- ostrzega Jarosław Chmielewski.

Na środę zaplanowano wspólną konferencję prasową Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich dotyczącą stanu finansów placówek.

