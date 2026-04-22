Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [„Rozmowa Dnia"]

2026-04-22, 09:04  Agnieszka Marszał/KB
Jarosław Chmielewski/fot. archiwum

Jarosław Chmielewski/fot. archiwum

Środa ma być kulminacyjnym dniem „czarnego protestu" w szpitalach powiatowych. Kwadrans przed południem pracownicy wyjdą przed budynki, by minutą milczenia zwrócić uwagę na złą sytuację finansową lecznic. I właśnie o stan powiatowej służby zdrowia pytaliśmy w „Rozmowie Dnia" PR PiK Jarosława Chmielewskiego, dyrektora szpitala w Radziejowie.

Jarosław Chmielewski podkreślał w rozmowie z Agnieszką Marszał, że niezmiennie chodzi o to, żeby pacjent mógł korzystać ze służby zdrowia tak, jak to powinno być w cywilizowanym świecie.

- To nie jest pierwsza odsłona naszego protestu, bo nie tak dawno szpitale, a właściwie dyrektorzy szpitali powiatowych, protestowali przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. To był pierwszy z elementów zwrócenia uwagi na to, że w ochronie zdrowia dzieje się źle, i tego, żebyśmy zostali zauważeni przez Ministerstwo Zdrowia; że nie tylko cyferki się liczą, ale przede wszystkim zdrowie i życie pacjentów, za których odpowiadamy.

Jak podaje dyrektor lecznicy z Radziejowa, największą bolączką na co dzień jest spinanie budżetu i finansowanie świadczeń, które są zakontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

- I również braki kadrowe, bo to też przetacza się szczególnie przez małe ośrodki, takie właśnie jak Radziejów, gdzie próbujemy w taki sposób zorganizować pracę, żeby nie zaburzyć funkcjonowania szpitala, tak żeby pacjent, tak jak powiedziałem, z danego terenu był w pełni zaopiekowany, a my żebyśmy mogli wywiązać się z umowy, która nas wiąże z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK podkreśla, że w Polsce od lat brakuje właściwej reformy ochrony zdrowia. - Ta reforma wpłynęłaby na to, że jasne i czytelne byłoby po pierwsze finansowanie, po drugie pacjenci wiedzieliby też, czego mogą się spodziewać. Niezależnie od tego, jaka opcja polityczna w naszym kraju rządzi, ten problem do tej pory nie został kompleksowo rozwiązany. Potrzebne jest porozumienie ponad podziałami politycznymi po to, żeby uzdrowić upadającą dzisiaj w Polsce służbę zdrowia. Ten problem pogłębił się w ostatnich latach i teraz widzimy, że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej - ostrzega Jarosław Chmielewski.

  • Szpitale powiatowe zapewniają bezpośrednią opiekę zdrowotną dla 70 proc. mieszkańców kraju. Tymczasem według Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych przynajmniej 40 lokalnych lecznic jest zagrożonych upadłością.
  • Na środę zaplanowano wspólną konferencję prasową Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich dotyczącą stanu finansów placówek.
Cała „Rozmowa Dnia" jest poniżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK „Rozmowa Dnia" z Jarosławem Chmielewskim

