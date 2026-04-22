Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [„Rozmowa Dnia"]
Środa ma być kulminacyjnym dniem „czarnego protestu" w szpitalach powiatowych. Kwadrans przed południem pracownicy wyjdą przed budynki, by minutą milczenia zwrócić uwagę na złą sytuację finansową lecznic. I właśnie o stan powiatowej służby zdrowia pytaliśmy w „Rozmowie Dnia" PR PiK Jarosława Chmielewskiego, dyrektora szpitala w Radziejowie.
- To nie jest pierwsza odsłona naszego protestu, bo nie tak dawno szpitale, a właściwie dyrektorzy szpitali powiatowych, protestowali przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. To był pierwszy z elementów zwrócenia uwagi na to, że w ochronie zdrowia dzieje się źle, i tego, żebyśmy zostali zauważeni przez Ministerstwo Zdrowia; że nie tylko cyferki się liczą, ale przede wszystkim zdrowie i życie pacjentów, za których odpowiadamy.
- I również braki kadrowe, bo to też przetacza się szczególnie przez małe ośrodki, takie właśnie jak Radziejów, gdzie próbujemy w taki sposób zorganizować pracę, żeby nie zaburzyć funkcjonowania szpitala, tak żeby pacjent, tak jak powiedziałem, z danego terenu był w pełni zaopiekowany, a my żebyśmy mogli wywiązać się z umowy, która nas wiąże z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Szpitale powiatowe zapewniają bezpośrednią opiekę zdrowotną dla 70 proc. mieszkańców kraju. Tymczasem według Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych przynajmniej 40 lokalnych lecznic jest zagrożonych upadłością.
- Na środę zaplanowano wspólną konferencję prasową Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich dotyczącą stanu finansów placówek.