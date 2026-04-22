Szukają wyjścia z największych kłopotów. W Toruniu odbyło się pierwsze takie spotkanie

2026-04-22, 08:30 Michał Zaręba/KB

Mieszkańcy Torunia borykający się z rozmaitymi problemami finansowymi mogą korzystać z oferowanych przez miasto porad prawnych i pomocy psychologicznej. Dzieje się to w ramach tzw. Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. W Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy.

To pilotażowy program, który ma pomóc osobom z zadłużeniem czy z różnego rodzaju trudnościami mieszkaniowymi.



- Przyszłam z problemem - mówiła jedna z osób potrzebujących pomocy. - Szukam mieszkania. Syn ma zasiłek wspierający. Ja w tej chwili nie mogę pracować - nie mogę go zostawić samego, a już mi się nie należy żaden zasiłek na osobę dorosłą...



- Mam drugą grupę niepełnosprawności, jestem po zawale. Dopóki mogłem sobie dorobić, to jakoś z tej mojej „renciny” wyżyłem, radziłem sobie. Teraz mam bardzo trudną sytuację finansową... - to głos kolejnej osoby w kryzysie.



- Oferujemy pomoc między innymi asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekę wytchnieniową, dzienne domy pobytu - mówiła Karolina Gołębiewska z Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.



- Bardzo często bywa tak, że osoba, która jest w kryzysie związanym z zadłużeniami czy w kryzysie bezdomności, nie jest osobą zatrudnioną - zauważa Anna Ornowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. - Dlatego bardzo ważne jest to, żeby porozmawiać o tej sytuacji i zastanowić się, czy możemy takiej osobie pomóc znaleźć pracę.



- Pomagamy w zakresie rozłożenia zadłużenia na raty. Jeżeli nie da się go rozłożyć na raty czy spłacić, to możemy doradzić upadłość konsumencką, która jest ostatecznym rozwiązaniem - wyjaśnia Jadwiga Szwedowska, aplikant radcowski.



Kolejne spotkanie odbędzie się 14 maja. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie torun.pl.