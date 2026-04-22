Szukają wyjścia z największych kłopotów. W Toruniu odbyło się pierwsze takie spotkanie

2026-04-22, 08:30  Michał Zaręba/KB
Mieszkańcy Torunia borykający się z rozmaitymi problemami finansowymi mogą korzystać z oferowanych przez miasto porad prawnych i pomocy psychologicznej/fot. Michał Zaręba

Mieszkańcy Torunia borykający się z rozmaitymi problemami finansowymi mogą korzystać z oferowanych przez miasto porad prawnych i pomocy psychologicznej. Dzieje się to w ramach tzw. Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. W Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy.

To pilotażowy program, który ma pomóc osobom z zadłużeniem czy z różnego rodzaju trudnościami mieszkaniowymi.

- Przyszłam z problemem - mówiła jedna z osób potrzebujących pomocy. - Szukam mieszkania. Syn ma zasiłek wspierający. Ja w tej chwili nie mogę pracować - nie mogę go zostawić samego, a już mi się nie należy żaden zasiłek na osobę dorosłą...

- Mam drugą grupę niepełnosprawności, jestem po zawale. Dopóki mogłem sobie dorobić, to jakoś z tej mojej „renciny” wyżyłem, radziłem sobie. Teraz mam bardzo trudną sytuację finansową... - to głos kolejnej osoby w kryzysie.

- Oferujemy pomoc między innymi asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekę wytchnieniową, dzienne domy pobytu - mówiła Karolina Gołębiewska z Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

- Bardzo często bywa tak, że osoba, która jest w kryzysie związanym z zadłużeniami czy w kryzysie bezdomności, nie jest osobą zatrudnioną - zauważa Anna Ornowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. - Dlatego bardzo ważne jest to, żeby porozmawiać o tej sytuacji i zastanowić się, czy możemy takiej osobie pomóc znaleźć pracę.

- Pomagamy w zakresie rozłożenia zadłużenia na raty. Jeżeli nie da się go rozłożyć na raty czy spłacić, to możemy doradzić upadłość konsumencką, która jest ostatecznym rozwiązaniem - wyjaśnia Jadwiga Szwedowska, aplikant radcowski.

Kolejne spotkanie odbędzie się 14 maja. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie torun.pl.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [Rozmowa Dnia]

Polskie Radio PiK pod szpitalem w Radziejowie. Służba zdrowia o krok od zapaści [„Rozmowa Dnia"]

2026-04-22, 09:04
Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

2026-04-22, 07:55
Obywatele nie liczą się z kryzysem demograficznym W regionie jest nas coraz mniej

Obywatele nie liczą się z kryzysem demograficznym? W regionie jest nas coraz mniej

2026-04-22, 07:17
Dziecko na hulajnodze, a rodzice za nim - w aplikacji Głosujemy na projekt uczniów z Włocławka

Dziecko na hulajnodze, a rodzice za nim - w aplikacji! Głosujemy na projekt uczniów z Włocławka

2026-04-22, 07:00
Narkotyki i nieletni klient w mieszkaniu dilera z Nakła. 22-latek jest już w areszcie [zdjęcia]

Narkotyki i nieletni klient w mieszkaniu dilera z Nakła. 22-latek jest już w areszcie [zdjęcia]

2026-04-21, 23:00
Drzewo dla króla Kazimierza Wielkiego w bydgoskim Poczcie Dębów Honorowych [zdjęcia, wideo]

Drzewo dla króla Kazimierza Wielkiego w bydgoskim Poczcie Dębów Honorowych [zdjęcia, wideo]

2026-04-21, 20:50
Bydgoski ratusz odpowiada na skargi pogorzelców z Prądów. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać

Bydgoski ratusz odpowiada na skargi pogorzelców z Prądów. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać

2026-04-21, 19:45
Cytaty, zdjęcia, muzyka: prawa autorskie obowiązują wszystkich. Zawsze. Debata we Włocławku

Cytaty, zdjęcia, muzyka: prawa autorskie obowiązują wszystkich. Zawsze. Debata we Włocławku

2026-04-21, 19:08
Ta pięciominutowa przerwa w pracy może uratować życie. Baza dawców jest otwarta

Ta pięciominutowa przerwa w pracy może uratować życie. Baza dawców jest otwarta!

2026-04-21, 18:20

