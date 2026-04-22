Szukają wyjścia z największych kłopotów. W Toruniu odbyło się pierwsze takie spotkanie

Mieszkańcy Torunia borykający się z rozmaitymi problemami finansowymi mogą korzystać z oferowanych przez miasto porad prawnych i pomocy psychologicznej. Dzieje się to w ramach tzw. Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. W Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy.
To pilotażowy program, który ma pomóc osobom z zadłużeniem czy z różnego rodzaju trudnościami mieszkaniowymi.
- Przyszłam z problemem - mówiła jedna z osób potrzebujących pomocy. - Szukam mieszkania. Syn ma zasiłek wspierający. Ja w tej chwili nie mogę pracować - nie mogę go zostawić samego, a już mi się nie należy żaden zasiłek na osobę dorosłą...
- Mam drugą grupę niepełnosprawności, jestem po zawale. Dopóki mogłem sobie dorobić, to jakoś z tej mojej „renciny” wyżyłem, radziłem sobie. Teraz mam bardzo trudną sytuację finansową... - to głos kolejnej osoby w kryzysie.
- Oferujemy pomoc między innymi asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekę wytchnieniową, dzienne domy pobytu - mówiła Karolina Gołębiewska z Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.
- Bardzo często bywa tak, że osoba, która jest w kryzysie związanym z zadłużeniami czy w kryzysie bezdomności, nie jest osobą zatrudnioną - zauważa Anna Ornowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. - Dlatego bardzo ważne jest to, żeby porozmawiać o tej sytuacji i zastanowić się, czy możemy takiej osobie pomóc znaleźć pracę.
- Pomagamy w zakresie rozłożenia zadłużenia na raty. Jeżeli nie da się go rozłożyć na raty czy spłacić, to możemy doradzić upadłość konsumencką, która jest ostatecznym rozwiązaniem - wyjaśnia Jadwiga Szwedowska, aplikant radcowski.
Kolejne spotkanie odbędzie się 14 maja. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie torun.pl.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę