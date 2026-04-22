Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

Spotkanie partnerów projektu GreenSpas/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Jak radzimy sobie ze zmianami klimatu? Jak kujawsko-pomorskie wspiera rozwój uzdrowisk? Dowiedzą się tego uczestnicy projektu GreenSpas, którzy odwiedzają nasz region. To 25-osobowa grupa przedstawicieli m.in. z Włoch, Portugalii, Litwy i Francji.
- Pokażemy naszym gościom coś nowego, czego nie znają - mówi koordynatorka projektu Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Przypomina, że większość uzdrowisk europejskich to uzdrowiska termalne: - Natomiast nasze uzdrowiska zupełnie różnią się profilem. Są to uzdrowiska solankowe, gdzie czerpiemy dobra ze złóż solanek. Mamy tężnie, których nie znają nigdzie w Europie, oprócz Litwy.
- Chciałbym pogratulować pięknego miejsca - mówił przedstawiciel gości. - Bardzo się cieszę, że to wydarzenie zostało zorganizowane właśnie w Toruniu. Co nas interesuje? Oczywiście to, w jaki sposób region kujawsko-pomorski radzi sobie z różnymi rozwiązaniami związanymi z gospodarką wodną. Jak wyglądają państwa uzdrowiska. Jesteśmy tym tematem bardzo zainteresowani. Wiem, że macie państwo ogromne doświadczenie w tym zakresie.
Goście odwiedzą m.in. Bydgoszcz, Inowrocław, Ciechocinek i Toruń. Wizyta potrwa do piątku.
GreenSpas to międzynarodowy projekt, który łączy regiony i miasta uzdrowiskowe w Unii Europejskiej na rzecz lepszego przygotowania się na skutki zmian klimatu oraz ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Województwo kujawsko-pomorskie, jako jeden z partnerów, aktywnie uczestniczy w wymianie doświadczeń i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Obecnie goszczą u nas przedstawicieli partnerów z siedmiu krajów:
Route des Villes d’Eaux du Massif Centralne stowarzyszenie (Francja)
Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych (Belgia)
