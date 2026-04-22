Zagraniczni goście zwiedzają region z projektem GreenSpas. Fascynują ich nasze uzdrowiska

2026-04-22, 07:55 Monika Kaczyńska/KB

Spotkanie partnerów projektu GreenSpas/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Jak radzimy sobie ze zmianami klimatu? Jak kujawsko-pomorskie wspiera rozwój uzdrowisk? Dowiedzą się tego uczestnicy projektu GreenSpas, którzy odwiedzają nasz region. To 25-osobowa grupa przedstawicieli m.in. z Włoch, Portugalii, Litwy i Francji.

- Pokażemy naszym gościom coś nowego, czego nie znają - mówi koordynatorka projektu Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.



Przypomina, że większość uzdrowisk europejskich to uzdrowiska termalne:

- Natomiast nasze uzdrowiska zupełnie różnią się profilem. Są to uzdrowiska solankowe, gdzie czerpiemy dobra ze złóż solanek. Mamy tężnie, których nie znają nigdzie w Europie, oprócz Litwy.



- Chciałbym pogratulować pięknego miejsca - mówił przedstawiciel gości. - Bardzo się cieszę, że to wydarzenie zostało zorganizowane właśnie w Toruniu. Co nas interesuje? Oczywiście to, w jaki sposób region kujawsko-pomorski radzi sobie z różnymi rozwiązaniami związanymi z gospodarką wodną. Jak wyglądają państwa uzdrowiska. Jesteśmy tym tematem bardzo zainteresowani. Wiem, że macie państwo ogromne doświadczenie w tym zakresie.



Goście odwiedzą m.in. Bydgoszcz, Inowrocław, Ciechocinek i Toruń. Wizyta potrwa do piątku.





GreenSpas

Route des Villes d’Eaux du Massif Centralne stowarzyszenie (Francja)

Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych (Belgia)

Gmina Montegrotto Terme (Włochy)

Międzygminna Wspólnota Viseu Dão Lafões (Portugalia)

gmina Baden (Austria)

gmina Birstonas (Litwa)

Litewskie Centrum Innowacji (Litwa)