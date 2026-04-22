Darmowe ćwiczenia dla seniorów we Włocławku. Do grudnia popracują nad formą i masą

2026-04-22, 09:39 Radosław Jagieła/KB

Ćwiczenia dla seniorów/fot. archiwum Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego

W programie, poza ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, planowane są wycieczki rowerowe oraz zajęcia z tai chi, nordic walkingu i tenisa stołowego.

- Najpopularniejszą formą są zajęcia dzielone na część aerobową, w której niestety męczymy się, trochę tańcząc przy muzyce, ale seniorzy bardzo lubią tego typu formę aktywności fizycznej, a w drugiej części koncentrujemy się na ćwiczeniach mięśni ud, pośladków, brzucha. Kończymy stretchingiem, ćwiczeniami na kręgosłup – mówi Jolanta Golasińska - instruktorka fitness i jogi.



Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. Sala pomieści do 25 osób.



Zajęcia potrwają do grudnia i będą finansowane w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego.



Szczegółowy harmonogram zajęć ma pojawić się niedługo między innymi na stronie Urzędu Miasta Włocławek.