Drzewo dla króla Kazimierza Wielkiego w bydgoskim Poczcie Dębów Honorowych [zdjęcia, wideo]

2026-04-21, 20:50  Tatiana Adonis/KB
Poczet Dębów Honorowych w alei Ossolińskich upamiętnia osoby i wydarzenia ważne dla Bydgoszczy

Okazją do oznaczenia drzewa stały się 680. urodziny miasta oraz jubileusz 20-lecia uniwersytetu noszącego imię Kazimierza Wielkiego, czyli króla, który nadał Bydgoszczy prawa miejskie.

Pamiątkową tabliczkę na dębie posadzonym przy Al. Ossolińskich odsłonili m.in. prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UKW prof. Mirosława Szark-Eckardt i zastępca prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz.

- Chcielibyśmy, aby ten dąb, który jest symbolem długowieczności, wytrwałości i siły, zawsze przypominał nam o tym, że nasze miasto jest silne, że jest piękne i jest silne naszymi mieszkańcami - mówiła zastępca Prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz.

- Jesteśmy w towarzystwie naszej uczelni, więc będziemy mogli nasze drzewo doglądać, opiekować się nim, będziemy mogli się spotykać - mówiła prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia UKW, profesor Mirosława Szark-Eckardt. - Mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj i jutro, ale również za kolejne 20 lat.

- Rok jubileuszowy to dobry czas, by króla upamiętnić dla kolejnych pokoleń, dla mieszkańców, którzy będą tutaj spacerowali - dodał Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta bydgoszczy.

Poczet Dębów Honorowych w alei Ossolińskich upamiętnia osoby i wydarzenia ważne dla Bydgoszczy. Ideę zainicjowano w 2002 roku, a jej pomysłodawcą był Józef Herold. Pierwsze drzewo poświęcone było papieżowi Janowi Pawłowi II.

