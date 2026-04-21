Kapibara Gerald uciekła z farmy w Mgowie. Zbiega szukają mieszkańcy, opiekunowie, strażacy [zdjęcia]

2026-04-21, 17:40 Natasza Trzebuchowska/KB

To jest Gerald/fot. Paweł Kaliszewski/nadesłane

Zwierzę uciekło we wtorek z „Farmy Victorii" w Mgowie, w powiecie wąbrzeskim, gdzie właśnie powstaje mini zoo. Uciekinier wygląda jak duża świnka morska i może przemieszczać się teraz po okolicy - powiedział PR PiK właściciel - Paweł Kaliszewski.

Jak podkreślają opiekunowie, kapibara nie jest niebezpieczna.



- To spokojne zwierzę - mówi właściciel farmy Paweł Kaliszewski. - Gdy ktoś ją zauważy, proszę się nie zbliżać, tylko natychmiast nas zawiadomić, żebyśmy mogli kapibarę złapać i zabrać. Na miejscu pracuje około 30 osób , w tym dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej. Za chwilę na miejsce przyjedzie pies tropiący.





Kapibara to największy gryzoń świata . Waży około 40 kilogramów, ma 45–50 cm wysokości. Wygląda jak duża brązowa świnka morska.