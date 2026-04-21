Kapibara Gerald uciekła z farmy w Mgowie. Zbiega szukają mieszkańcy, opiekunowie, strażacy [zdjęcia]

2026-04-21, 17:40  Natasza Trzebuchowska/KB
To jest Gerald/fot. Paweł Kaliszewski/nadesłane

Zwierzę uciekło we wtorek z „Farmy Victorii" w Mgowie, w powiecie wąbrzeskim, gdzie właśnie powstaje mini zoo. Uciekinier wygląda jak duża świnka morska i może przemieszczać się teraz po okolicy - powiedział PR PiK właściciel - Paweł Kaliszewski.

Jak podkreślają opiekunowie, kapibara nie jest niebezpieczna.

- To spokojne zwierzę - mówi właściciel farmy Paweł Kaliszewski. - Gdy ktoś ją zauważy, proszę się nie zbliżać, tylko natychmiast nas zawiadomić, żebyśmy mogli kapibarę złapać i zabrać. Na miejscu pracuje około 30 osób, w tym dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej. Za chwilę na miejsce przyjedzie pies tropiący.

Kapibara to największy gryzoń świata. Waży około 40 kilogramów, ma 45–50 cm wysokości. Wygląda jak duża brązowa świnka morska.

Dla znalazcy przewidziana jest nagroda. Informacje o kapibarze można przekazywać dzwoniąc na ten numer: 606 539 911

Mówi Paweł Kaliszewski

