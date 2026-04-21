Ta pięciominutowa przerwa w pracy może uratować życie. Baza dawców jest otwarta!

W Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela w Bydgoszczy zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku/fot. Tatiana Adonis
To dar życia, który nic nie kosztuje - w Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela w Bydgoszczy zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku. To akcja promująca rejestrację w bazie potencjalnych dawców.
Dzięki darczyńcom pacjenci z białaczką i innymi chorobami krwi mają szansę na znalezienie swojego „bliźniaka genetycznego”. Dla wielu z nich to jedyna szansa na powrót do zdrowia. Sama procedura jest krótka i bezbolesna.
- Mamy trzy patyczki, którymi pobieramy wymaz z wnętrza buzi. Przez minutę pocieramy z jednej strony policzka, później z drugiej strony, a trzeci patyczek to wymaz ogólny z buzi. Czekamy dwie minuty i wszystko pakujemy do koperty...
- Taka pięciominutowa przerwa w pracy może komuś uratować życie. Szczytny cel, także bardzo się cieszymy, że możemy pomóc - mówiła jedna z uczestniczek akcji.
- My tu ratujemy ludzkie życie - podkreśla Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji dawców Fundacji DKMS. – Mówiąc dokładniej, rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Osoby, które dziś zapiszą się jako potencjalni dawcy szpiku, tak naprawdę mogą uratować życie pacjentowi, który zmaga się z jakimś nowotworem krwi i jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla niego już tylko przeszczepienie. Bo nie pomogła mu chemioterapia ani radioterapia. Dziś można zgłosić taką gotowość, że gdy gdzieś na świecie ten nasz bliźniak genetyczny zachoruje, to my wtedy zadzwonimy do takiej osoby, która się zapisze, i rozpoczynamy procedurę przeszczepienia.
Dzień Dawcy Szpiku w Szpitalu Biziela zorganizowano w ramach trwających w placówce Dni Patrona. W tym roku odbywają się pod hasłem „Biziel dla hematologii”. Jutro z tej okazji zaplanowano koncert charytatywny, a w czwartek Dzień Dawcy Krwi.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę