Cytaty, zdjęcia, muzyka. Prawa autorskie obowiązują wszystkich. Zawsze. Debata we Włocławku

2026-04-21, 19:08  Agnieszka Marszał/KB
Wykorzystywanie muzyki bez zgody jej twórców, przerabianie zdjęć innych osób, podawanie cudzych tekstów za swoje to naruszenie praw autorskich.

Wykorzystywanie muzyki bez zgody jej twórców, przerabianie zdjęć innych osób, podawanie cudzych tekstów za swoje to naruszenie praw autorskich. Poszanowanie własności intelektualnej było tematem 10. edycji ogólnopolskiej akcji „Kwietniowi Antypiraci”. Jej finał odbył się we Włocławku.

Debatę dla nauczycieli i uczniów zorganizowano w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Wzięli w niej udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych.

- Odkąd biorę udział w „Kwietniowych Antypiratach”, wiem znacznie więcej, coraz więcej zauważam - głównie w Internecie. Zwracam uwagę na to, czy w jakichś prezentacjach są podane źródła informacji...

- Problem jest na pewno duży, ponieważ uczniowie często przepisują z Internetu i nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą podawać źródło albo autorów tego zapisu. Czasami po prostu nie chcą tego robić... - mówili uczniowie.

- Nazywam się Anna Puścińska i jestem ogólnopolskim koordynatorem akcji „Kwietniowi Antypiraci”. Chodzi przede wszystkim o popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawa autorskiego i własności intelektualnej. Prawo autorskie dotyczy również zdjęć, które zamieszczamy, które wykorzystujemy, przerabiamy. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z utworem, mamy do czynienia z prawem autorskim.

Polskie Radio PiK jest patronem medialnym akcji edukacyjnej „Kwietniowi Antypiraci”.

Relacja Agnieszki Marszał

Włocławek

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę