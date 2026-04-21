Cytaty, zdjęcia, muzyka. Prawa autorskie obowiązują wszystkich. Zawsze. Debata we Włocławku

2026-04-21, 19:08 Agnieszka Marszał/KB

Wykorzystywanie muzyki bez zgody jej twórców, przerabianie zdjęć innych osób, podawanie cudzych tekstów za swoje to naruszenie praw autorskich. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Wykorzystywanie muzyki bez zgody jej twórców, przerabianie zdjęć innych osób, podawanie cudzych tekstów za swoje to naruszenie praw autorskich. Poszanowanie własności intelektualnej było tematem 10. edycji ogólnopolskiej akcji „Kwietniowi Antypiraci”. Jej finał odbył się we Włocławku.

Debatę dla nauczycieli i uczniów zorganizowano w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Wzięli w niej udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych.



- Odkąd biorę udział w „Kwietniowych Antypiratach”, wiem znacznie więcej, coraz więcej zauważam - głównie w Internecie. Zwracam uwagę na to, czy w jakichś prezentacjach są podane źródła informacji...



- Problem jest na pewno duży, ponieważ uczniowie często przepisują z Internetu i nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą podawać źródło albo autorów tego zapisu. Czasami po prostu nie chcą tego robić... - mówili uczniowie.



- Nazywam się Anna Puścińska i jestem ogólnopolskim koordynatorem akcji „Kwietniowi Antypiraci”. Chodzi przede wszystkim o popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawa autorskiego i własności intelektualnej. Prawo autorskie dotyczy również zdjęć, które zamieszczamy, które wykorzystujemy, przerabiamy. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z utworem, mamy do czynienia z prawem autorskim.



Polskie Radio PiK jest patronem medialnym akcji edukacyjnej „Kwietniowi Antypiraci”.