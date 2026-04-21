Okradł automat boksujący i food trucka. Zyskał ponad 800 zł, a stracić możne 10 lat życia [zdjęcia]

Dzielnicowi zatrzymali sprawcę włamania do punktu gastronomicznego food truck i do automatu typu „Bokser". Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego, który dodatkowo miał przy sobie niewielką ilość zakazanej substancji.

W weekend dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do punktu gastronomicznego typu food truck przy ulicy Grobla w Mogilnie. Sprawca najpierw uszkodził drzwi, a potem ze środka ukradł pieniądze oraz telefon komórkowy.



Policjanci szybko wytypowali osobę odpowiedzialną za to włamanie. Był nim 21-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego. Jak się okazało, nie było to jedyne przestępstwo, jakiego dopuścił się mężczyzna. Włamał się również do automatu typu „Bokser” przy ulicy Grobla w Mogilnie, skąd ukradł pieniądze. Łącznie tego dnia jego łupem padło ponad 800 zł.



21-latek jeszcze tego samego dnia został zatrzymany na terenie Mogilna. Przysporzył sobie jeszcze dodatkowych problemów, ponieważ w trakcie czynności policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością białej skrystalizowanej substancji. Wstępne testy wykazały, że był to mefedron.



Za popełnione przestępstwa mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.