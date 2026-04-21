Okradł automat boksujący i food trucka. Zyskał ponad 800 zł, a stracić możne 10 lat życia [zdjęcia]

2026-04-21, 16:21  Redakcja/KB
Dzielnicowi zatrzymali sprawcę włamania do punktu gastronomicznego food truck i do automatu typu „Bokser"/fot. KPP Mogilno

Dzielnicowi zatrzymali sprawcę włamania do punktu gastronomicznego food truck i do automatu typu „Bokser". Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego, który dodatkowo miał przy sobie niewielką ilość zakazanej substancji.

W weekend dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do punktu gastronomicznego typu food truck przy ulicy Grobla w Mogilnie. Sprawca najpierw uszkodził drzwi, a potem ze środka ukradł pieniądze oraz telefon komórkowy.

Policjanci szybko wytypowali osobę odpowiedzialną za to włamanie. Był nim 21-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego. Jak się okazało, nie było to jedyne przestępstwo, jakiego dopuścił się mężczyzna. Włamał się również do automatu typu „Bokser” przy ulicy Grobla w Mogilnie, skąd ukradł pieniądze. Łącznie tego dnia jego łupem padło ponad 800 zł.

21-latek jeszcze tego samego dnia został zatrzymany na terenie Mogilna. Przysporzył sobie jeszcze dodatkowych problemów, ponieważ w trakcie czynności policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością białej skrystalizowanej substancji. Wstępne testy wykazały, że był to mefedron.

Za popełnione przestępstwa mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mogilno
Kobiet w regionie jest więcej niż mężczyzn. Różnica powiększa się wraz z wiekiem [Temat Tygodnia]

Dwaj piraci drogowi w Żalnie. Stracili prawa jazdy za skrajną prędkość oraz dostali wysokie mandaty

Dwie osoby pod opieką ratowników po zderzeniu aut na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy

8-latek podpalił plac zabaw w Toruniu - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

Śmierć 4-latka na bydgoskim Szwederowie. Rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo

Dwie osoby w szpitalu po wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia [AKTUALIZACJA]

Pościg ulicami Bydgoszczy. 41-latek usłyszał serię zarzutów

Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości Pokaz w Starostwie Powiatowym w Świeciu

Jest szansa na remont basenu przy ul. Kalinkowej w Grudziądzu - ustaliło PR PiK

