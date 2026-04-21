Dwie osoby pod opieką ratowników po zderzeniu aut na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy

2026-04-21, 13:59  Agata Raczek/BN
Plansza Pilne

Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy. Dwie osoby są pod opieką ratowników medycznych. Występują utrudnienia w ruchu pojazdów, także komunikacji miejskiej.

Na miejscu działania prowadzą m.in. strażacy i policjanci. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wstrzymano także jazdę tramwajów. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nadał w tej sprawie komunikat w swoich mediach społecznościowych, z którego wynika, że linie tramwajowe:

  • 2 i 6 tymczasowo jeżdżą trasą Kapuściska/Wyścigowa – Rycerska,
  • 4 tymczasowo jeździ na trasie Glinki – Wilczak,
  • 11 tymczasowo jeździ trasą Fordon – Wyżyny.
Oprócz tego możliwe są opóźnienia w kursowaniu linii ZaT.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza i Gdańskiej/fot. ITS Bydgoszcz

