Dwie osoby pod opieką ratowników po zderzeniu aut na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy
Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy. Dwie osoby są pod opieką ratowników medycznych. Występują utrudnienia w ruchu pojazdów, także komunikacji miejskiej.
Na miejscu działania prowadzą m.in. strażacy i policjanci. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wstrzymano także jazdę tramwajów. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nadał w tej sprawie komunikat w swoich mediach społecznościowych, z którego wynika, że linie tramwajowe:
- 2 i 6 tymczasowo jeżdżą trasą Kapuściska/Wyścigowa – Rycerska,
- 4 tymczasowo jeździ na trasie Glinki – Wilczak,
- 11 tymczasowo jeździ trasą Fordon – Wyżyny.